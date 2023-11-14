«Военные работают»: глава Ростовской области заявил о работе систем ПВО 14 ноября

Posted 14 ноября, 12:42
Published 14 ноября, 12:42
Modified 14 ноября, 12:46
Updated 14 ноября, 12:46
Во вторник, 14 ноября, около 15.08 мск в донских Telegram-каналах появилась информация о звуках взрывов, которые слышали ростовчане. Авторы канала «Это Ростов» заявили, что местные жители зафиксировали на камеру инверсионные следы, которые появились в небе над городом.
Уже спустя 20 минут губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил, что причиной грохота и инверсионных следов в небе действительно стала работа военных. По словам губернатора, системы ПВО отработали по целям, которые находились за пределами Ростовской области.
«Военные выполняют задачи в соответствии с планом СВО. Прошу сохранять спокойствие», — прокомментировал ситуацию Василий Голубев.
Ранее аналогичные звуки ростовчане услышали ночью на 14 ноября, однако тогда информация о взрывах не получила официального подтверждения со стороны властей.