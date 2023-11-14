«Военные работают»: глава Ростовской области заявил о работе систем ПВО 14 ноября

Во вторник, 14 ноября, около 15.08 мск в донских Telegram-каналах появилась информация о звуках взрывов, которые слышали ростовчане. Авторы канала «Это Ростов» заявили, что местные жители зафиксировали на камеру инверсионные следы, которые появились в небе над городом.