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Posted 14 ноября, 12:42

Published 14 ноября, 12:42

Modified 14 ноября, 12:46

Updated 14 ноября, 12:46

Губернатор Ростовской области Голубев заявил о работе систем ПВО 14 ноября

«Военные работают»: глава Ростовской области заявил о работе систем ПВО 14 ноября

14 ноября 2023, 12:42
Фото: Midjourney
Губернатор Ростовской области Голубев заявил о работе систем ПВО 14 ноября

Губернатор Ростовской области Голубев заявил о работе систем ПВО 14 ноября

Губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил о работе систем ПВО после звуков взрывов в небе над регионом, об этом он сообщил в личном Telegram-канале.

Во вторник, 14 ноября, около 15.08 мск в донских Telegram-каналах появилась информация о звуках взрывов, которые слышали ростовчане. Авторы канала «Это Ростов» заявили, что местные жители зафиксировали на камеру инверсионные следы, которые появились в небе над городом.

«Было несколько ударов»: ростовчане заявили о звуках взрывов
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Уже спустя 20 минут губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил, что причиной грохота и инверсионных следов в небе действительно стала работа военных. По словам губернатора, системы ПВО отработали по целям, которые находились за пределами Ростовской области.

«Военные выполняют задачи в соответствии с планом СВО. Прошу сохранять спокойствие», — прокомментировал ситуацию Василий Голубев.

Ранее аналогичные звуки ростовчане услышали ночью на 14 ноября, однако тогда информация о взрывах не получила официального подтверждения со стороны властей.

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