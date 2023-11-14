rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 ноября, 17:51

Published 14 ноября, 17:51

Modified 14 ноября, 17:53

Updated 14 ноября, 17:53

Климатолог Иошпа заявил о надвигающемся на Ростов снегопаде

Климатолог Иошпа заявил о надвигающемся на Ростов снегопаде

14 ноября 2023, 17:51
Фото: 1MI
Климатолог Иошпа заявил о надвигающемся на Ростов снегопаде
Климатолог Александр Иошпа рассказал, когда дончанам ожидать первый снегопад, и как он связан с извержением вулкана в Исландии, об этом сообщили донские СМИ.

Климатолог Александр Иошпа в эфире радио «Комсомольская правда — Ростов» рассказал, что дождливая и пасмурная погода надолго задержится в Ростовской области, однако уже 18–19 ноября дожди может сменить снег.

По словам эксперта, снег будет незначительным и даже не сможет покрыть улицы Ростова, поскольку на замену ему придут дожди.

«Но дух зимы все почувствуют», — успокоил ростовчан климатолог.

Следующие 10 дней кроме снега ростовчан ждут интенсивные дожди, которые накроют Ростовскую область из-за смены атмосферных потоков на северо-западные.

«Ночью в нашей области, да и в Ростове температура будет ближе к нулю градусов, а днем — хоть и плюс, но небольшой», — рассказал Александр Иошпа, добавив, что следующая рабочая неделя встретит ростовчан потеплением до +11 градусов.

Температура воздуха в Ростове резко упадет до +1 градуса
Узнать подробнее

Эксперт уверен, что в ближайшие недели резкого изменения погодных условий ожидать не следует, потепление и дождливые холодные дни продолжат сменять друг друга, а потому ростовчанам рекомендуется носить с собой зонты.

При этом, по словам Александра Иошпы, в Ростовской области существует вероятность, что будущая зима будет очень холодной. Причиной этого может стать извержение вулкана в Исландии, о котором предупреждают сейсмологи.

«Если при извержении вулкана пепел поднимется на высоту 15 километров и выше, то ждать нам и морозов, и очень холодной зимы», — рассказал климатолог Иошпа.

Ранее метеорологи поделились прогнозом погоды на ноябрь.

Читайте также:
Стало известно, когда Ростов-на-Дону будет накрывать снегопадомВ Ростове-на-Дону с 14 ноября начнется сезон дождей1000 дворников: власти Ростова разобрались, как будут убирать город от снега
#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Надежда Пустяк#Последние новости Ростова на сегодня#Зима#Снегопад#Прогноз погоды в Ростовской области#Ростов#Температура#Дождь#Климатолог#Александр Иошпа#Происшествия
Подпишитесь
Мужчины начали массово уходить в декрет в Ростовской области
Сегодня, 13:01
Судьям и силовикам решили не поднимать зарплату в Ростовской области в 2024 году
Сегодня, 13:28
Власти в Ростовской области потратят 1,5 млн рублей на букеты
Сегодня, 13:32
Саперы из Ростовской области обезвредили более 800 снарядов на территории Донбасса
Сегодня, 12:23
В Ростовской области выжила женщина, которую переехали две машины
Сегодня, 11:30
Владелица участка объяснила, зачем уничтожались деревья на Зеленой в Ростове
Сегодня, 11:29