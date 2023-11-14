Климатолог Иошпа заявил о надвигающемся на Ростов снегопаде

«Ночью в нашей области, да и в Ростове температура будет ближе к нулю градусов, а днем — хоть и плюс, но небольшой», — рассказал Александр Иошпа, добавив, что следующая рабочая неделя встретит ростовчан потеплением до +11 градусов.