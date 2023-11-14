Климатолог Иошпа заявил о надвигающемся на Ростов снегопаде

Posted 14 ноября, 17:51
Published 14 ноября, 17:51
Modified 14 ноября, 17:53
Updated 14 ноября, 17:53
Климатолог Александр Иошпа в эфире радио «Комсомольская правда — Ростов» рассказал, что дождливая и пасмурная погода надолго задержится в Ростовской области, однако уже 18–19 ноября дожди может сменить снег.
По словам эксперта, снег будет незначительным и даже не сможет покрыть улицы Ростова, поскольку на замену ему придут дожди.
«Но дух зимы все почувствуют», — успокоил ростовчан климатолог.
Следующие 10 дней кроме снега ростовчан ждут интенсивные дожди, которые накроют Ростовскую область из-за смены атмосферных потоков на северо-западные.
«Ночью в нашей области, да и в Ростове температура будет ближе к нулю градусов, а днем — хоть и плюс, но небольшой», — рассказал Александр Иошпа, добавив, что следующая рабочая неделя встретит ростовчан потеплением до +11 градусов.
Эксперт уверен, что в ближайшие недели резкого изменения погодных условий ожидать не следует, потепление и дождливые холодные дни продолжат сменять друг друга, а потому ростовчанам рекомендуется носить с собой зонты.
При этом, по словам Александра Иошпы, в Ростовской области существует вероятность, что будущая зима будет очень холодной. Причиной этого может стать извержение вулкана в Исландии, о котором предупреждают сейсмологи.
«Если при извержении вулкана пепел поднимется на высоту 15 километров и выше, то ждать нам и морозов, и очень холодной зимы», — рассказал климатолог Иошпа.
Ранее метеорологи поделились прогнозом погоды на ноябрь.