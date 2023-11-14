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Posted 14 ноября, 11:05

Published 14 ноября, 11:05

Modified 14 ноября, 11:07

Updated 14 ноября, 11:07

Критик: новый альбом Пугачевой не стоит ждать

Критик: новый альбом Пугачевой не стоит ждать

14 ноября 2023, 11:05
Фото: 1MI
Новый альбом Пугачевой, выпущенный тайно, не стоит ожидать, так как критик Ступников считает, что певица уже не в лучшей форме и ее песни могут быть либо пошлыми, либо содержать провокационные высказывания.

Музыкальный эксперт и критик Денис Ступников высказал свое мнение интернет-изданию «Подмосковье сегодня» по поводу ожидания нового альбома Аллы Пугачевой.

По информации СМИ, Алла Пугачева записала небольшой альбом в России. Согласно некоторым данным, она воспользовалась услугами студии «Салам», где работала ранее.

Однако, по словам Дениса Ступникова, сегодняшняя Пугачева уже не в лучшей форме, и это автоматически умаляет значение ее новых песен. Он не думает, что Алла Борисовна будет затрагивать политические темы в своих новых песнях — это не ее стиль.

Тем не менее, эксперт отмечает, что уже не стоит ждать от Аллы Борисовны чего-то сверхъестественного или особенно интересного.

«Само выражение „Пугачева записала новый альбом“ вызывает у меня удивление уже лет двадцать. К сожалению, с середины 90-х годов Алла Борисовна потеряла свою прежнюю энергию и стала очень пошлой, как „Мадам Брошкина“. Слушать ее песни из этого периода стало неприемлемо. Кроме того, у нее возникли проблемы со здоровьем голоса, из-за которых, насколько мне известно, она завершила свою сценическую карьеру», — подчеркнул Ступников.

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