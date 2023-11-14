Критик: новый альбом Пугачевой не стоит ждать

Posted 14 ноября, 11:05
Published 14 ноября, 11:05
Modified 14 ноября, 11:07
Updated 14 ноября, 11:07
Музыкальный эксперт и критик Денис Ступников высказал свое мнение интернет-изданию «Подмосковье сегодня» по поводу ожидания нового альбома Аллы Пугачевой.
По информации СМИ, Алла Пугачева записала небольшой альбом в России. Согласно некоторым данным, она воспользовалась услугами студии «Салам», где работала ранее.
Однако, по словам Дениса Ступникова, сегодняшняя Пугачева уже не в лучшей форме, и это автоматически умаляет значение ее новых песен. Он не думает, что Алла Борисовна будет затрагивать политические темы в своих новых песнях — это не ее стиль.
Тем не менее, эксперт отмечает, что уже не стоит ждать от Аллы Борисовны чего-то сверхъестественного или особенно интересного.
«Само выражение „Пугачева записала новый альбом“ вызывает у меня удивление уже лет двадцать. К сожалению, с середины 90-х годов Алла Борисовна потеряла свою прежнюю энергию и стала очень пошлой, как „Мадам Брошкина“. Слушать ее песни из этого периода стало неприемлемо. Кроме того, у нее возникли проблемы со здоровьем голоса, из-за которых, насколько мне известно, она завершила свою сценическую карьеру», — подчеркнул Ступников.