Критик: новый альбом Пугачевой не стоит ждать

«Само выражение „Пугачева записала новый альбом“ вызывает у меня удивление уже лет двадцать. К сожалению, с середины 90-х годов Алла Борисовна потеряла свою прежнюю энергию и стала очень пошлой, как „Мадам Брошкина“. Слушать ее песни из этого периода стало неприемлемо. Кроме того, у нее возникли проблемы со здоровьем голоса, из-за которых, насколько мне известно, она завершила свою сценическую карьеру», — подчеркнул Ступников.