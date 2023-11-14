На берегу реки Темерник в Ростове предложили построить баню и кафе

Posted 14 ноября, 13:19
Published 14 ноября, 13:19
Modified 14 ноября, 13:21
Updated 14 ноября, 13:21
Напомним, в начале ноября в одном из донских вузов прошел круглый стол, предметом обсуждения которого стали вопросы реабилитации реки Темерник с преобразованием ее прибрежной зоны в экологический парк.
Соорганизатором мероприятия выступила АНО «Парк Темерник», которая уже несколько лет занята разработкой комплекса мер, что позволят предотвратить загрязнение реки.
Хотя реку очищали не один раз, этих мер для реабилитации водоема и благоустройства территорий недостаточно. Замминистра природных ресурсов и экологии Наталья Ковтун заявила, что властям необходимо устроить системы ливневой канализации таким образом, чтобы не допустить вторичного загрязнения водоема.
«С текущего года планируется расчистить 9,5 километра реки, но далеко не везде можно подойти к берегу по причине самозахватов», — рассказала Наталья Ковтун.
Высказался о перспективах развития парка и частный бизнес, например, предприниматель Яков Клейносов предложил построить на берегу реки либо сеть кафетериев и закусочных, либо банно-оздоровительный комплекс, что позволит создать общественные пространства без затрат муниципального бюджета. При этом землю предприниматели хотят получить в долгосрочную аренду.
Ранее в Ростове придумали, как спасти реку Темерник.