На берегу реки Темерник в Ростове предложили построить баню и кафе

Хотя реку очищали не один раз, этих мер для реабилитации водоема и благоустройства территорий недостаточно. Замминистра природных ресурсов и экологии Наталья Ковтун заявила, что властям необходимо устроить системы ливневой канализации таким образом, чтобы не допустить вторичного загрязнения водоема.