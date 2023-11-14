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Posted 14 ноября, 06:55

Published 14 ноября, 06:55

Modified 14 ноября, 06:55

Updated 14 ноября, 06:55

Новикомбанк обнародовал прибыль за 9 месяцев 2023 года

Новикомбанк обнародовал прибыль за 9 месяцев 2023 года

14 ноября 2023, 06:55
Фото: Новикомбанк
Новикомбанк опубликовал сокращенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность по РСБУ за девять месяцев 2023 года. Чистая прибыль за отчетный период составила 13,8 млрд рублей.

На 1 октября 2023 года активы Новикомбанка достигли 823,8 миллиарда рублей. Наибольшая часть ресурсной базы банка приходится на средства клиентов. Объем остатков на счетах клиентов за 9 месяцев 2023 года вырос до 737 миллиардов рублей. Новикомбанк продолжает работать в статусе одной из самых стабильных и надежных финансовых организаций. Об этом информирует newstracker.ru.

Главным направлением деятельности Новикомбанка считается оказание услуг по бесперебойному финансированию предприятий — лидеров российской промышленности. Банк занимается не только кредитованием, но и реализацией программ по модернизации производств, созданию новых технологий и продуктов, серийному выпуску инновационной продукции.

В своей деятельности Новикомбанк активно привлекает доступные инструменты государственной поддержки.

В 2023 году Новикомбанк продолжает инвестировать в развитие собственных программ финансирования, чтобы оказать поддержку промышленным предприятиям.

По результатам девяти месяцев 2023 года капитал Новикомбанка превысил 90 миллиардов рублей. Банк с запасом прочности выполняет все требования Банка России по части достаточности капитала и ликвидности.

«В год своего 30-летия Новикомбанк продолжает реализовывать стратегию, которая заключается в финансовом обеспечении импортозамещения и достижения технологического суверенитета в приоритетных для государства отраслях», — заявила председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского отделения ООО «Союз машиностроитеолей России» Елена Георгиева. Она также подчеркнула, что благодаря внедрению системного подхода к принятию решений и грамотного риск-менеджмента организация смогла адаптироваться в текущих экономических условиях, обеспечить стабильный результат и успешное решение задач по бесперебойному финансированию промышленности.

За отчетный период объем розничного кредитного портфеля банка удалось нарастить до 22,68 миллиарда рублей. Этот результат стал доступным в первую очередь на фоне внедрения мер ипотечного кредитования. Банк также регулярно вводит новые депозитные продукты. Стабильные итоги деятельности банка наилучшим образом подтверждают оценки внешних экспертов. В 2023 году АКРА улучшило свой прогноз по рейтингу Новикомбанка до «Позитивного», подтвердив его на высоком уровне A+(RU). НКР и «Эксперт РА» тоже подтвердили высокие кредитные рейтинги банка на уровне AA-.ru и ruА+ соответственно со стабильным прогнозом.

В июле 2023 года по результатам рассмотрения годовой отчетности за 2022 год общее собрание акционеров банка приняло решение выплатить дивиденды за 2022 год в размере 4,9 миллиарда рублей. Выплата состоялась в июле 2023 года.

#Общество
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