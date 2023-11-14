Новикомбанк обнародовал прибыль за 9 месяцев 2023 года

За отчетный период объем розничного кредитного портфеля банка удалось нарастить до 22,68 миллиарда рублей. Этот результат стал доступным в первую очередь на фоне внедрения мер ипотечного кредитования. Банк также регулярно вводит новые депозитные продукты. Стабильные итоги деятельности банка наилучшим образом подтверждают оценки внешних экспертов. В 2023 году АКРА улучшило свой прогноз по рейтингу Новикомбанка до «Позитивного», подтвердив его на высоком уровне A+(RU). НКР и «Эксперт РА» тоже подтвердили высокие кредитные рейтинги банка на уровне AA-.ru и ruА+ соответственно со стабильным прогнозом.