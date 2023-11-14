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Posted 14 ноября, 10:30

Published 14 ноября, 10:30

Modified 14 ноября, 21:59

Updated 14 ноября, 21:59

Потерявшая при операции пупок ростовчанка заявила о неполучении экспертизы

«Оставили на почте»: ростовчанка без пупка не может добиться результатов экспертизы

14 ноября 2023, 10:30
Фото: 1MI
Потерявшая при операции пупок ростовчанка заявила о неполучении экспертизы

Лишившаяся пупка ростовчанка 1,5 года не может получить результаты экспертизы

Экспертизу делали полтора года и, наконец-то, отправили по почте, где письмо пролежало невостребованным три недели, сотрудники полиции, дескать, его не забрали. А когда сроки хранения письма вышли, документы отослали обратно, сообщила RostovGazeta ростовчанка Марина Орлова.

Напомним, что жительнице Ростова Марине Орловой в горбольнице № 1 им. Семашко провели эстетическую операцию по удалению жирового фартука. После операции ростовчанка обнаружила, что у нее без ее ведома удалили пупок.

Только через четыре года после проведенной операции в апреле 2022-го было назначено проведение экспертизы. Тогда горожанке разъясняли, что экспертиза будет из категории сложных. Поэтому продлится от трех месяцев до полугода.

«Однако по факту экспертизу делали полтора года. При этом сперва ее потеряли. А когда мы стали настаивать, все-таки нашли. Выслали ее по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Но с почты, как оказалось, документы никто не стал забирать. Поэтому три недели они пролежали на почте, а потом их отослали обратно», — отмечает Марина Орлова.

Собеседница разъясняет, что забрать результаты судмедэкспертизы с почты должны были представители отдела полиции Октябрьского района. Никому другому их бы не выдали.

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«Адвокат позвонила начальнику отдела и спросила, как такое произошло, что с почты не забрали важные документы, и что теперь делать? А ей объяснили, что теперь дали поручение участковому — сходить в больницу и забрать результаты экспертизы. При этом добавили, что, если я предоставлю машину, то это будет быстрее. Но я не водитель, и машины у меня нет. Мне что, такси для этого заказывать? Это же какая наглость! Значит, пройти 10 минут пешком до почты они не захотели, а теперь им за документами в больницу, оказывается, ехать далеко?» — возмущается ростовчанка.

Собеседница полагает, что делается все возможное для того, чтобы не разбираться в ее вопросе.

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области корреспонденту RostovGazeta сообщили, что с вопросом о получении результатов экспертизы ростовчанке следует обратиться к начальнику территориального отдела полиции Октябрьского района.

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