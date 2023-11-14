«Оставили на почте»: ростовчанка без пупка не может добиться результатов экспертизы

«Адвокат позвонила начальнику отдела и спросила, как такое произошло, что с почты не забрали важные документы, и что теперь делать? А ей объяснили, что теперь дали поручение участковому — сходить в больницу и забрать результаты экспертизы. При этом добавили, что, если я предоставлю машину, то это будет быстрее. Но я не водитель, и машины у меня нет. Мне что, такси для этого заказывать? Это же какая наглость! Значит, пройти 10 минут пешком до почты они не захотели, а теперь им за документами в больницу, оказывается, ехать далеко?» — возмущается ростовчанка.