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Posted 14 ноября, 13:51

Published 14 ноября, 13:51

Modified 14 ноября, 13:53

Updated 14 ноября, 13:53

Пенсии в Ростовской области могут вырасти в 2024 году

Пенсии в Ростовской области могут вырасти в 2024 году

14 ноября 2023, 13:51
Фото: 1MI
Пенсии в Ростовской области могут вырасти в 2024 году
Госдума РФ приняла законопроект об увеличении размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности в 2024 году, в том числе в Ростовской области, документ опубликован на сайте парламента.

По информации ТАСС, документ в Госдуму внесли в сентябре, в нем предлагается повысить размер выплаты к пенсии до 8,1 тысячи рублей. В этом году он составляет 7,5 тысячи рублей.

Также есть инициатива повысить стоимость одного пенсионного коэффициента. Сейчас она составляет 123,8 рубля, а должна вырасти до 129,5 рубля. Однако, согласно поправкам, она составит 133,1 рубля.

Получившие увечья бойцы СВО из Ростова смогут рассчитывать на страховые выплаты
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Издание пишет, что это позволит увеличить страховые пенсии по старости на 7,5%. Это должно затронуть более 32 миллионов человек.

Ранее стало известно, что получившие увечья бойцы СВО из Ростова смогут рассчитывать на страховые выплаты.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Госдума#Пенсии#Инвалидность#Рубли
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