Пенсии в Ростовской области могут вырасти в 2024 году

Posted 14 ноября, 13:51
Published 14 ноября, 13:51
Modified 14 ноября, 13:53
Updated 14 ноября, 13:53
По информации ТАСС, документ в Госдуму внесли в сентябре, в нем предлагается повысить размер выплаты к пенсии до 8,1 тысячи рублей. В этом году он составляет 7,5 тысячи рублей.
Также есть инициатива повысить стоимость одного пенсионного коэффициента. Сейчас она составляет 123,8 рубля, а должна вырасти до 129,5 рубля. Однако, согласно поправкам, она составит 133,1 рубля.
Издание пишет, что это позволит увеличить страховые пенсии по старости на 7,5%. Это должно затронуть более 32 миллионов человек.
Ранее стало известно, что получившие увечья бойцы СВО из Ростова смогут рассчитывать на страховые выплаты.