Пограничники задержали пенсионера с целой сумкой патронов в Ростовской области

Posted 14 ноября, 09:44
Published 14 ноября, 09:44
Modified 14 ноября, 09:46
Updated 14 ноября, 09:46
По информации канала, на КПП «Матвеев-Курган — Автодорожный» остановили автомобиль Ford, у которого были номера Архангельской области. Говорится, что за рулем оказался проживающий в Ростове пенсионер.
«Под пассажирским сиденьем пограничники обнаружили сумку со 180 патронами. Они были образца 1943 года и пригодны для производства выстрелов», — сказано в сообщении.
Отмечается, что по факту случившегося возбудили уголовное дело, максимальное наказание по которому составляет пять лет колонии. Фигуранту избрана мера пресечения в виде обязательстве о явке.
«Не исключено, что мужчина не знал о тайнике и выполнял частное поручение по перевозке гуманитарных грузов», — пишет канал. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее в Ростове раскрыли контрабанду запрещенных жиросжигателей из Казахстана.