rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 ноября, 09:44

Published 14 ноября, 09:44

Modified 14 ноября, 09:46

Updated 14 ноября, 09:46

Пенсионера задержали в Ростовской области за контрабанду боеприпасов

Пограничники задержали пенсионера с целой сумкой патронов в Ростовской области

14 ноября 2023, 09:44
Фото: 1MI
Пенсионера задержали в Ростовской области за контрабанду боеприпасов

Пенсионера задержали в Ростовской области за контрабанду боеприпасов

В Ростовской области пограничники задержали пенсионера, у которого обнаружили большое количество боеприпасов, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову».

По информации канала, на КПП «Матвеев-Курган — Автодорожный» остановили автомобиль Ford, у которого были номера Архангельской области. Говорится, что за рулем оказался проживающий в Ростове пенсионер.

«Под пассажирским сиденьем пограничники обнаружили сумку со 180 патронами. Они были образца 1943 года и пригодны для производства выстрелов», — сказано в сообщении.

Отмечается, что по факту случившегося возбудили уголовное дело, максимальное наказание по которому составляет пять лет колонии. Фигуранту избрана мера пресечения в виде обязательстве о явке.

Лже-сотрудник ФСБ стал миллионером в Таганроге
Узнать подробнее

«Не исключено, что мужчина не знал о тайнике и выполнял частное поручение по перевозке гуманитарных грузов», — пишет канал. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее в Ростове раскрыли контрабанду запрещенных жиросжигателей из Казахстана.

Читайте также:
Лже-сотрудник ФСБ стал миллионером в ТаганрогеВ Ростове раскрыли контрабанду запрещенных жиросжигателей из Казахстана«Это месть»: ростовский депутат Оськина высказалась о провокации с 500 таблетками
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Контрабанда#Последние новости Ростова на сегодня#Пенсионер#Уголовное дело#Мера пресечения#Боеприпасы#Казахстан#Происшествия
Подпишитесь
Мужчины начали массово уходить в декрет в Ростовской области
Сегодня, 13:01
Судьям и силовикам решили не поднимать зарплату в Ростовской области в 2024 году
Сегодня, 13:28
Власти в Ростовской области потратят 1,5 млн рублей на букеты
Сегодня, 13:32
Саперы из Ростовской области обезвредили более 800 снарядов на территории Донбасса
Сегодня, 12:23
В Ростовской области выжила женщина, которую переехали две машины
Сегодня, 11:30
Владелица участка объяснила, зачем уничтожались деревья на Зеленой в Ростове
Сегодня, 11:29