Поставлявший контрафакт на АЭС бизнесмен из Ростовской области получил пять лет

Posted 14 ноября, 14:17
Published 14 ноября, 14:17
Modified 14 ноября, 14:19
Updated 14 ноября, 14:19
Во вторник, 14 ноября, стало известно, что в Ростовской области вступил в законную силу приговор жителю Новочеркасска, директору ООО ТД «Электромаш» Арсену Сулейманову.
Мужчину осудили и признали виновным в поставках контрафактного оборудования Нововоронежской атомной электростанции. Сотрудники ФСБ и управления экономической безопасности ГУ МВД по Ростовской области установили, что предприниматель организовал для АЭС поставки некачественных приборов контроля радиационного фона и спректроанализаторов, а также изготовил для них паспорта качества. Этим дончанин поставил под угрозу работу атомной станции, на которой из-за использования некачественного оборудования могли возникнуть ЧС и аварии.
В итоге Новочеркасский городской суд признал Сулейманова виновным в покушении на преступление, мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей и приговорил его к пяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 200 тысяч рублей.
Бизнесмен подал апелляционную жалобу, однако потерпел неудачу: суд оставил жалобу без удовлетворения, а сам приговор обрел законную силу.