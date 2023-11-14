Поставлявший контрафакт на АЭС бизнесмен из Ростовской области получил пять лет

Мужчину осудили и признали виновным в поставках контрафактного оборудования Нововоронежской атомной электростанции. Сотрудники ФСБ и управления экономической безопасности ГУ МВД по Ростовской области установили, что предприниматель организовал для АЭС поставки некачественных приборов контроля радиационного фона и спректроанализаторов, а также изготовил для них паспорта качества. Этим дончанин поставил под угрозу работу атомной станции, на которой из-за использования некачественного оборудования могли возникнуть ЧС и аварии.