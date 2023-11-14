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Posted 14 ноября, 14:17

Published 14 ноября, 14:17

Modified 14 ноября, 14:19

Updated 14 ноября, 14:19

Донской предприниматель получил пять лет колонии за обман Нововоронежской АЭС

Поставлявший контрафакт на АЭС бизнесмен из Ростовской области получил пять лет

14 ноября 2023, 14:17
Фото: 1MI
Донской предприниматель получил пять лет колонии за обман Нововоронежской АЭС
В Ростовской области директор ООО ТД «Электромаш» Арсен Сулейманов не смог обжаловать приговор по делу о поставке контрафакта Нововоронежской АЭС, об этом сообщили в пресс-службе УФСБ региона.

Во вторник, 14 ноября, стало известно, что в Ростовской области вступил в законную силу приговор жителю Новочеркасска, директору ООО ТД «Электромаш» Арсену Сулейманову.

Мужчину осудили и признали виновным в поставках контрафактного оборудования Нововоронежской атомной электростанции. Сотрудники ФСБ и управления экономической безопасности ГУ МВД по Ростовской области установили, что предприниматель организовал для АЭС поставки некачественных приборов контроля радиационного фона и спректроанализаторов, а также изготовил для них паспорта качества. Этим дончанин поставил под угрозу работу атомной станции, на которой из-за использования некачественного оборудования могли возникнуть ЧС и аварии.

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В итоге Новочеркасский городской суд признал Сулейманова виновным в покушении на преступление, мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей и приговорил его к пяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 200 тысяч рублей.

Бизнесмен подал апелляционную жалобу, однако потерпел неудачу: суд оставил жалобу без удовлетворения, а сам приговор обрел законную силу.

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