Появилось видео полицейской погони со стрельбой в Ростовской области

Posted 14 ноября, 13:13
Published 14 ноября, 13:13
Modified 14 ноября, 13:15
Updated 14 ноября, 13:15
Житель Крыма угнал автомобиль, в котором оставили ключи зажигания и поехал кататься. Его заметили сотрудники ГИБДД и устроили погоню, но угонщик пытался скрыться.
Машину удалось заблокировать, после чего водитель протаранил патрульный автомобиль и съехал в поле. В дальнейшем он попытался сбить правоохранителей, тогда полицейский выстрелил в воздух, а после по колесам машины.
В результате подозреваемого задержали и арестовали на семь суток. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Добавим, что в Интернете появилось видео, на котором показана погоня.
Ранее стали известны подробности смертельного ДТП с мотоциклистом и донской ДПС.