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Posted 14 ноября, 13:13

Published 14 ноября, 13:13

Modified 14 ноября, 13:15

Updated 14 ноября, 13:15

Появилось видео полицейской погони со стрельбой в Ростовской области

Появилось видео полицейской погони со стрельбой в Ростовской области

14 ноября 2023, 13:13
Фото: 1MI
Появилось видео полицейской погони со стрельбой в Ростовской области
В Ростовской области полицейская погоня за угнанной машиной завершилась стрельбой, сообщили в региональном УМВД.

Житель Крыма угнал автомобиль, в котором оставили ключи зажигания и поехал кататься. Его заметили сотрудники ГИБДД и устроили погоню, но угонщик пытался скрыться.

Машину удалось заблокировать, после чего водитель протаранил патрульный автомобиль и съехал в поле. В дальнейшем он попытался сбить правоохранителей, тогда полицейский выстрелил в воздух, а после по колесам машины.

В результате подозреваемого задержали и арестовали на семь суток. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Добавим, что в Интернете появилось видео, на котором показана погоня.

Ранее стали известны подробности смертельного ДТП с мотоциклистом и донской ДПС.

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