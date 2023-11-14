Расследование началось после жалоб на избиение кадета директором школы на Дону

Posted 14 ноября, 10:46
Published 14 ноября, 10:46
Modified 14 ноября, 10:48
Updated 14 ноября, 10:48
Сейчас создана рабочая группа по расследованию инцидента. На данный момент успели провести несколько рабочих встреч с родственниками кадета и совместную встречу родственников и администрации кадетского корпуса.
«Провели беседы с учителями, кадетами, администрацией в связи с расследованием. Рабочей группой собраны объяснительные с сотрудников и проведены беседы», — сказано в сообщении.
Отмечается, что расследование должно завершиться до конца ноября.
По информации 161.ру, один из учащихся заявил, что его якобы избили директор школы и завуч. Говорится, что причиной стало использование им телефона. Но официальной информации об этом не было, она уточняется.
Ранее суд арестовал чеченца, избившего администратора компьютерного клуба в Ростове.