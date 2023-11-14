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Posted 14 ноября, 10:46

Published 14 ноября, 10:46

Modified 14 ноября, 10:48

Updated 14 ноября, 10:48

Расследование началось после жалоб на избиение кадета директором школы на Дону

Расследование началось после жалоб на избиение кадета директором школы на Дону

14 ноября 2023, 10:46
Фото: 1MI
Расследование началось после жалоб на избиение кадета директором школы на Дону
В Ростовской области проводится расследование после появившейся информации об инциденте в учреждении «Шахтинский генерала Я. П. Бакланова казачий кадетский корпус», сообщили в правительстве региона.

Сейчас создана рабочая группа по расследованию инцидента. На данный момент успели провести несколько рабочих встреч с родственниками кадета и совместную встречу родственников и администрации кадетского корпуса.

«Провели беседы с учителями, кадетами, администрацией в связи с расследованием. Рабочей группой собраны объяснительные с сотрудников и проведены беседы», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что расследование должно завершиться до конца ноября.

По информации 161.ру, один из учащихся заявил, что его якобы избили директор школы и завуч. Говорится, что причиной стало использование им телефона. Но официальной информации об этом не было, она уточняется.

Ранее суд арестовал чеченца, избившего администратора компьютерного клуба в Ростове.

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