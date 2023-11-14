Жители Ростова-на-Дону потребовали от губернатора спасти рощу у старого аэропорта

Напомним, на днях в Ростове началась масштабная вырубка зеленых насаждений на улице Зеленой, 2а. Событие привлекло внимание активистов и местных жителей, которые постарались предотвратить вырубку деревьев, но не преуспели. Рабочие уничтожили или повредили около 70% растений.