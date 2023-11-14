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Posted 14 ноября, 18:17

Published 14 ноября, 18:17

Modified 14 ноября, 18:42

Updated 14 ноября, 18:42

Ростовчане направили губернатору Голубеву петицию для спасения рощи от вырубки

Жители Ростова-на-Дону потребовали от губернатора спасти рощу у старого аэропорта

14 ноября 2023, 18:17
Фото: 1MI
Ростовчане направили губернатору Голубеву петицию для спасения рощи от вырубки

Ростовчане направили губернатору Голубеву петицию для спасения рощи от вырубки

Ростовчане начали сбор подписей под петицией о сохранении рощи на улице Зеленой, информация об этом появилась на портале Change.org.

Напомним, на днях в Ростове началась масштабная вырубка зеленых насаждений на улице Зеленой, 2а. Событие привлекло внимание активистов и местных жителей, которые постарались предотвратить вырубку деревьев, но не преуспели. Рабочие уничтожили или повредили около 70% растений.

И вот во вторник, 14 ноября, стало известно, что в Ростове начался сбор подписей в защиту оставшихся деревьев. Местные жители и активисты направили губернатору Ростовской области Василию Голубеву обращение с призывом остановить незаконную вырубку 50-летних елей, берез и ив.

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«Сегодня мы видим, как эта зона рекреации подвергается угрозе из-за незаконного индивидуального жилищного строительства», — сказано в сообщении. Местные жители утверждают, что происходящее — яркое свидетельство коррупции и безнаказанности исполнительных органов местного самоуправления, поскольку даже в генплане Ростова застройка этой земли запрещена.

Ранее в вопрос о вырубке рощи на улице Зеленой вмешалась прокуратура.

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