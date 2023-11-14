Ростовский астроном рассказал, когда можно увидеть метеорный поток Леониды

Портал «161.py» со ссылкой на заведующего обсерваторией парка имени Максима Горького Николая Дёмина объявил, что с 6 по 30 ноября ростовчане могут наблюдать в ночном небе метеорный поток Леониды. Поток связан с кометой 55P/Темпеля — Туттля, которая имеет периодичность около 33 лет. Последний раз эта комета проходила перигелий в 1998 году, однако ее метеорный поток в пике можно будет увидеть раньше — уже 17 ноября текущего года.