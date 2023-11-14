Ростовский астроном рассказал, когда можно увидеть метеорный поток Леониды

Posted 14 ноября, 15:55
Published 14 ноября, 15:55
Modified 14 ноября, 15:57
Updated 14 ноября, 15:57
Портал «161.py» со ссылкой на заведующего обсерваторией парка имени Максима Горького Николая Дёмина объявил, что с 6 по 30 ноября ростовчане могут наблюдать в ночном небе метеорный поток Леониды. Поток связан с кометой 55P/Темпеля — Туттля, которая имеет периодичность около 33 лет. Последний раз эта комета проходила перигелий в 1998 году, однако ее метеорный поток в пике можно будет увидеть раньше — уже 17 ноября текущего года.
По словам Николая Дёмина, Леониды сопровождаются мощным метеорным дождем, благодаря которому ночное небо рассекают сотни и иногда тысячи «падающих звезд», однако в этом году «мощность» потока составит всего 15-20 метеоров в час.
«Следующий всплеск активности ожидается осенью 2032 года», — уточнил ученый, добавив, что для наблюдения должны сложится благоприятные условия. Луна не будет затмевать небосвод, и если погода будет ясной — метеоры можно будет увидеть невооруженным взглядом за чертой Ростова.
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