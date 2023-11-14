«Русофобская бабища»: ростовский депутат Бородай хочет отправить Арбенину в Израиль

Posted 14 ноября, 05:53
Published 14 ноября, 05:53
Modified 14 ноября, 05:55
Updated 14 ноября, 05:55
Бородай рассказал, что осудившая спецоперацию Арбенина поддержала родственников военных во время концерта в Новосибирске. Теперь она планирует продолжить концертную деятельность.
Депутат назвал эту позицию лицемерной и заявил, что у нее есть только одна родина — Израиль.
«Она абсолютно русофобская бабища. Пусть переезжает в Израиль и там дает концерты. У нас в принципе много предателей, которые либо живут в России, либо на ней зарабатывают», — заявил Бородай.
Он добавил, что всех их нужно лишать гражданства.
До этого Бородай потребовал не впускать Пугачеву в Россию. Материал RostovGazeta на эту тему можно прочитать по ссылке.