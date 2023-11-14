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Posted 14 ноября, 05:53

Published 14 ноября, 05:53

Modified 14 ноября, 05:55

Updated 14 ноября, 05:55

Ростовский депутат Бородай предложил Арбениной переехать в Израиль

«Русофобская бабища»: ростовский депутат Бородай хочет отправить Арбенину в Израиль

14 ноября 2023, 05:53
Фото: 1MI

Ростовский депутат Бородай предложил Арбениной переехать в Израиль

Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай призвал певицу Диану Арбенину уехать в Израиль, говорится на сайте парламентария.

Бородай рассказал, что осудившая спецоперацию Арбенина поддержала родственников военных во время концерта в Новосибирске. Теперь она планирует продолжить концертную деятельность.

Депутат назвал эту позицию лицемерной и заявил, что у нее есть только одна родина — Израиль.

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«Она абсолютно русофобская бабища. Пусть переезжает в Израиль и там дает концерты. У нас в принципе много предателей, которые либо живут в России, либо на ней зарабатывают», — заявил Бородай.

Он добавил, что всех их нужно лишать гражданства.

До этого Бородай потребовал не впускать Пугачеву в Россию. Материал RostovGazeta на эту тему можно прочитать по ссылке.

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