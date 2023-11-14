Самые необычные способы укрепить иммунитет

Причем, витамин С не может быть синтезирован человеческим организмом, а современное питание не всегда обеспечивает достаточное его количество. В таких случаях большое значение приобретает использование БАДов, которые содержат готовую аскорбиновую кислоту, а также растения, богатые витамином С. Важно отметить, что наилучший иммуностимулирующий эффект достигается именно при сочетании этих двух источников биологически активных веществ.