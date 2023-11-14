Шеф-повар из Ростова назвал пять умопомрачительно вкусных, но простых блюд из тыквы

Сперва нужно поставить на плиту овощной бульон: для него нарезаем лук и морковь, которые обжариваем на растительном масле до золотистости, а затем заливаем 1 литр воды. Тыкву в это время нужно нарезать на пластины толщиной в палец и отправить в духовку.