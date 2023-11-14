Шеф-повар из Ростова назвал пять умопомрачительно вкусных, но простых блюд из тыквы

Posted 14 ноября, 04:37
Published 14 ноября, 04:37
Modified 14 ноября, 04:37
Updated 14 ноября, 04:37
Тыква, по словам Леонида Макарова, тот самый овощ, из которого можно приготовить завтрак, обед, ужин, десерт и даже напитки.
Шеф-повар предлагает начать с блюда, для которого потребуется пачкать минимум посуды — пшенная каша в тыкве.
«Тыква одновременно будет и ингредиентом, и посудой, так что выбирать нужно крупную и толстостенную», — советует эксперт.
Из тыквы нужно сделать подобие котла: отрезать «крышку» и вынуть из плода семена и верхний слой мякоти. После этого тыкву заполняем тремя стаканами пшенной крупы и добавляем наполнители: курагу, изюм, кусочки яблока, тыквы или ягоды.
«Подсластитель для каши тоже можно использовать любой: сахар, мед, различные сиропы. Главное потом все это залить двумя стаканами молока и тщательно перемешать, но так, чтобы не повредить стенки тыквы», — предупреждает шеф.
Окончательный этап — накрыть тыкву крышкой, которую срезали ранее и убрать в духовку, разогретую до 200 ℃ на 40 минут.
«Каша пропитается ароматом тыквы, а при подаче можно вместе с кашей зачерпывать немного мякоти со стенок», — говорит эксперт.
На обед Леонид Макаров предлагает приготовить тыквенный крем-суп.
Для него шеф-повар заранее рекомендует подготовить 1килограмм тыквенной мякоти, одну среднюю луковицу и морковь, 300 миллилитров сливок10-15% жирности, пучок петрушки, соль и перец, два зубчика чеснока, 150 граммов белого хлеба, 2 столовые ложки оливкового масла и сушеную смесь прованских трав.
Сперва нужно поставить на плиту овощной бульон: для него нарезаем лук и морковь, которые обжариваем на растительном масле до золотистости, а затем заливаем 1 литр воды. Тыкву в это время нужно нарезать на пластины толщиной в палец и отправить в духовку.
«До закипания бульона тыква в духовке подпечется и станет мягкой. При варке такой эффект достигается дольше», — поясняет повар.
Запеченную тыкву нужно нарезать кубиками и добавить к овощам в кастрюле. Туда же нужно добавить воду, чтобы она покрывала все содержимое.
На небольшом огне суп нужно довести до кипения, добавив мелко порубленную зелень и специи.
В это время готовим сухарики: хлеб нарезаем кубиками, в одной миске смешиваем его с травами и добавляем на сковороду с разогретым маслом и кусочками чеснока.
«Когда суп закипит — его нужно снять с огня и пюрировать в блендере с добавлением сливок. Подавать можно с горстью сухариков или присыпав тертым сыром», — рекомендует эксперт.
Тыква, по мнению Леонида Макарова, — идеальный сезонный гарнир к блюдам из мяса и рыбы. Он предлагает донским любителям домашней еды приготовить жареную тыкву с соевым соусом.
Список ингредиентов для этого блюда короткий: 500 граммов тыквенной мякоти, 25 миллилитров соевого соуса, растительное масло для жарки, столовая ложка кунжута, несколько веточек кинзы, соль и перец по вкусу.
Тыквенную мякоть нужно нарезать кубиками и отправить на разогретую сковороду с растительным маслом.
«Ее нужно обжаривать около десяти минут, пока не станет мягкой. Можно влить стакан воды и накрыть крышкой — получится тушеный вариант», — советует шеф-повар.
Обжаренную тыкву заливаем соевым соусом и держим на медленном огне еще 5 минут, помешивая. По желанию можно добавить мелко нарезанный чеснок. Перед подачей тыкву посыпаем кунжутом и украшаем кинзой.
На десерт Леонид Макаров предлагает приготовить невероятно простое блюдо. Для него понадобится только 1 килограмм тыквенной мякоти, 150 граммов сахара. По желанию его можно заменить на мед или любой другой подсластитель.
«Все предельно просто: тыкву нарезаем кубиками, складываем в пакет для запекания, засыпаем сахаром и отправляем в духовку», — рассказывает шеф-повар.
В духовке, разогретой до 200 градусов тыква должна пробыть около часа. Перед подачей Леонид Макаров советует посыпать десерт корицей или любыми дроблеными орехами.
Попсовый осенний напиток тыквенный латте, добавляет шеф, тоже можно легко приготовить у себя на кухне.
Для него необходимо сварить 200 миллилитров любимого кофе, а пока оно варится 200 граммов запеченной до мягкости тыквы нужно превратить в пюре.
Затем пюре смешиваем со стаканом молока, добавляем корицу, мускатный орех и молотый имбирь и доводим смесь до кипения. Еще 100 миллилитров теплого молока без добавок взбиваем в густую пену капучинатором. Его можно заменить миксером или взбиванием во френч-прессе.
«Соединять все нужно слоями: сначала кофе, затем тыквенно-пряное молоко и в конце молочная пенка. Подавать горячим», — объясняет шеф-повар.
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