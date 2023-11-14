Снижение веса значительно улучшает показатели при диабете

Первое, что нужно сделать, это увеличить физическую активность. Достаточно прогуливаться на свежем воздухе минимум 10 минут в день и заниматься физическими упражнениями каждую неделю. Также эксперт отметил, что снижение веса на 5% и более поможет улучшить показатели глюкозы крови, холестерина и артериального давления. Для этого следует придерживаться диеты, основанной на продуктах растительного происхождения, с ограничением потребления продуктов животного происхождения и соли.