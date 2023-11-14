Снижение веса значительно улучшает показатели при диабете

Posted 14 ноября, 08:33
Published 14 ноября, 08:33
Modified 14 ноября, 08:35
Updated 14 ноября, 08:35
Кардиолог Борис Квасников рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о необычном методе борьбы с последствиями диабета для сердца. Врач посоветовал внедрить в повседневную жизнь некоторые изменения, чтобы уменьшить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний при диабете.
Первое, что нужно сделать, это увеличить физическую активность. Достаточно прогуливаться на свежем воздухе минимум 10 минут в день и заниматься физическими упражнениями каждую неделю. Также эксперт отметил, что снижение веса на 5% и более поможет улучшить показатели глюкозы крови, холестерина и артериального давления. Для этого следует придерживаться диеты, основанной на продуктах растительного происхождения, с ограничением потребления продуктов животного происхождения и соли.
Кардиолог также подчеркнул важность контроля уровня сахара в крови и отказа от вредных привычек, таких как курение. Эти меры помогут уменьшить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и улучшить общее состояние при диабете.