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Posted 14 ноября, 08:33

Published 14 ноября, 08:33

Modified 14 ноября, 08:35

Updated 14 ноября, 08:35

Снижение веса значительно улучшает показатели при диабете

Снижение веса значительно улучшает показатели при диабете

14 ноября 2023, 08:33
Фото: 1MI
Люди, страдающие от сахарного диабета, часто испытывают множество проблем, связанных с этим заболеванием.

Кардиолог Борис Квасников рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о необычном методе борьбы с последствиями диабета для сердца. Врач посоветовал внедрить в повседневную жизнь некоторые изменения, чтобы уменьшить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний при диабете.

Первое, что нужно сделать, это увеличить физическую активность. Достаточно прогуливаться на свежем воздухе минимум 10 минут в день и заниматься физическими упражнениями каждую неделю. Также эксперт отметил, что снижение веса на 5% и более поможет улучшить показатели глюкозы крови, холестерина и артериального давления. Для этого следует придерживаться диеты, основанной на продуктах растительного происхождения, с ограничением потребления продуктов животного происхождения и соли.

Кардиолог также подчеркнул важность контроля уровня сахара в крови и отказа от вредных привычек, таких как курение. Эти меры помогут уменьшить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и улучшить общее состояние при диабете.

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