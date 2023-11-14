Стало известно, на сколько подорожает коммуналка в Ростовской области

Posted 14 ноября, 04:49
Published 14 ноября, 04:49
Modified 14 ноября, 04:55
Updated 14 ноября, 04:55
После первого полугодия 2024 года размер платы за услуги ЖКХ изменится на этот индекс или меньше. Максимальный рост платы за коммуналку утвердили для всех регионов страны.
Для Ростовской области индекс составляет 9,5%, поэтому на этот размер и может увеличиться коммуналка. Для Краснодарского края установлен показатель 9,6%.
Добавим, что в некоторых регионах страны этот показатель составляет 4%.
Ранее жителям России рассказали о повышении тарифов на услуги ЖКХ в 2024 году. Напомним, что в 2022 году дважды пересматривали тарифы ЖКХ, поэтому в этом году их менять не будут.