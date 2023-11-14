Статус участка могут сменить в Ростове после скандала с уничтожением деревьев в роще

Posted 14 ноября, 07:09
Published 14 ноября, 07:09
Modified Вчера, 16:51
Updated Вчера, 16:51
Напомним, что участок рощи недалеко от старого аэропорта перешел в частную собственность, после чего началась вырубка деревьев. Это привело к массовому недовольству и тогда вмешались власти, заявив о незаконности работ, но в понедельник они снова продолжились. Тогда опять разразился скандал и вырубку снова приостановили.
Теперь первый замглавы администрации города Юрий Овчинников встретился с собственником этого участка. Последнему объяснили, что прокуратура направила в адрес Думы города протест с требованием привести его в соответствие генплану.
Сейчас эта земля входит в зону застройки домами, но ее нужно отнести к зоне насаждений специального назначения. Вопрос об изменении статуса вынесут на публичные слушания, после чего решение должны подтвердить депутаты.
«До завершения этого процесса работы на участке приостановлены. У владельца есть право на защиту своих интересов в суде», — уточнили в администрации.