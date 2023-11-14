Статус участка могут сменить в Ростове после скандала с уничтожением деревьев в роще

Напомним, что участок рощи недалеко от старого аэропорта перешел в частную собственность, после чего началась вырубка деревьев. Это привело к массовому недовольству и тогда вмешались власти, заявив о незаконности работ, но в понедельник они снова продолжились. Тогда опять разразился скандал и вырубку снова приостановили.