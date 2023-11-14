rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 ноября, 07:09

Published 14 ноября, 07:09

Modified Вчера, 16:51

Updated Вчера, 16:51

Вопрос о судьбе участка на улице Зеленой в Ростове вынесут на публичные слушания

Статус участка могут сменить в Ростове после скандала с уничтожением деревьев в роще

14 ноября 2023, 07:09
Фото: 1MI
Вопрос о судьбе участка на улице Зеленой в Ростове вынесут на публичные слушания

Вопрос о судьбе участка на улице Зеленой в Ростове вынесут на публичные слушания

В Ростове-на-Дону вопрос о дальнейшем использовании земельного участка на улице Зеленой вынесут на публичные слушания, сообщили в городской администрации.

Напомним, что участок рощи недалеко от старого аэропорта перешел в частную собственность, после чего началась вырубка деревьев. Это привело к массовому недовольству и тогда вмешались власти, заявив о незаконности работ, но в понедельник они снова продолжились. Тогда опять разразился скандал и вырубку снова приостановили.

Теперь первый замглавы администрации города Юрий Овчинников встретился с собственником этого участка. Последнему объяснили, что прокуратура направила в адрес Думы города протест с требованием привести его в соответствие генплану.

В Ростове вырубают рощу, пока жители мечтают ездить на работу через кладбище
Узнать подробнее

Сейчас эта земля входит в зону застройки домами, но ее нужно отнести к зоне насаждений специального назначения. Вопрос об изменении статуса вынесут на публичные слушания, после чего решение должны подтвердить депутаты.

«До завершения этого процесса работы на участке приостановлены. У владельца есть право на защиту своих интересов в суде», — уточнили в администрации.

Читайте также:
В Ростове вырубают рощу, пока жители мечтают ездить на работу через кладбищеВ Ростове потратят 59 млн на закупку уличных украшений к Новому годуАктивисты организовали дежурство на улице Зеленой в Ростове, где вырубают деревья
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Прокуратура#Суд#Скандал#Аэропорт#Вырубка деревьев#Роща#Депутаты#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#Городская администрация#Земельный участок#Генплан#Публичные слушания#Вырубка рощи в районе старого аэропорта в Ростове-на-Дону#Улица Зеленая
Подпишитесь
Мужчины начали массово уходить в декрет в Ростовской области
Сегодня, 13:01
Судьям и силовикам решили не поднимать зарплату в Ростовской области в 2024 году
Сегодня, 13:28
Власти в Ростовской области потратят 1,5 млн рублей на букеты
Сегодня, 13:32
Саперы из Ростовской области обезвредили более 800 снарядов на территории Донбасса
Сегодня, 12:23
В Ростовской области выжила женщина, которую переехали две машины
Сегодня, 11:30
Владелица участка объяснила, зачем уничтожались деревья на Зеленой в Ростове
Сегодня, 11:29