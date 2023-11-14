Стрельбу по угонщику открыли полицейские в Ростовской области

Posted 14 ноября, 12:16
Published 14 ноября, 12:16
Modified 14 ноября, 12:18
Updated 14 ноября, 12:18
Мужчина угнал автомобиль, в котором 52-летний житель поселка Матвеев Курган оставил ключи зажигания. Через некоторое время угнанный транспорт заметил экипаж ГИБДД и начал погоню.
Возле села Ряженого полицейские заблокировали автомобиль, но угонщик специально врезался в патрульную машину и съехал в поле. После этого он попытался сбить полицейских.
«Тогда правоохранитель выстрелил вверх и еще несколько раз по колесам, что заставило мужчину остановиться. Им оказался 27-летний житель Крыма, ранее судимый за аналогичное преступление, а также кражу», — уточнили в управлении.
Оказалось, что он был пьяным и теперь его арестовали на семь суток. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее трое мужчин устроили стрельбу из ружья на автомойке в Ростове.