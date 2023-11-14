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Posted 14 ноября, 12:16

Published 14 ноября, 12:16

Modified 14 ноября, 12:18

Updated 14 ноября, 12:18

Полицейский расстрелял машину с угонщиком в Ростовской области

Стрельбу по угонщику открыли полицейские в Ростовской области

14 ноября 2023, 12:16
Фото: 1MI
Полицейский расстрелял машину с угонщиком в Ростовской области
В Ростовской области задержали жителя Крыма, который угнал машину и стал участником полицейской погони, сообщили в региональном УМВД.

Мужчина угнал автомобиль, в котором 52-летний житель поселка Матвеев Курган оставил ключи зажигания. Через некоторое время угнанный транспорт заметил экипаж ГИБДД и начал погоню.

Возле села Ряженого полицейские заблокировали автомобиль, но угонщик специально врезался в патрульную машину и съехал в поле. После этого он попытался сбить полицейских.

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«Тогда правоохранитель выстрелил вверх и еще несколько раз по колесам, что заставило мужчину остановиться. Им оказался 27-летний житель Крыма, ранее судимый за аналогичное преступление, а также кражу», — уточнили в управлении.

Оказалось, что он был пьяным и теперь его арестовали на семь суток. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее трое мужчин устроили стрельбу из ружья на автомойке в Ростове.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Полиция#Крым#Угон#Арест#Уголовное дело#Погоня
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