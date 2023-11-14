Суд признал фальшивым диплом врача-онколога больницы в Ростовской области

Posted 14 ноября, 16:57
Published 14 ноября, 16:57
Modified 14 ноября, 16:59
Updated 14 ноября, 16:59
Во вторник, 14 ноября, стало известно, что Зимовниковский районный суд закончил рассмотрение гражданского дела по иску прокурора из Дубовского района. Прокурор подал иск ради защиты прав, свобод и законных интересов населения против врача-онколога Натальи Умиевой, работавшей в одной из больниц Ростовской области.
В итоге после первого же судебного заседания суд вынес решение удовлетворить требования прокуратуры и признать документы о высшем образовании Умиевой недействительными. Фальшивыми признали как диплом женщины, так и удостоверение о прохождении ординатуры, подробности иска и причины принятия такого решения в карточке дела не уточнялись.
Ранее в Ростове задержали мужчину, который занимался продажей медицинских справок.