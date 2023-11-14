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Posted 14 ноября, 16:57

Published 14 ноября, 16:57

Modified 14 ноября, 16:59

Updated 14 ноября, 16:59

Суд признал фальшивым диплом врача-онколога больницы в Ростовской области

Суд признал фальшивым диплом врача-онколога больницы в Ростовской области

14 ноября 2023, 16:57
Фото: 1MI
Суд признал фальшивым диплом врача-онколога больницы в Ростовской области
В Ростовской области суд принял решение признать недействительным диплом и удостоверение о прохождении ординатуры врача-онколога Натальи Умиевой, об этом сообщили в пресс-службе Зимовниковского районного суда.

Во вторник, 14 ноября, стало известно, что Зимовниковский районный суд закончил рассмотрение гражданского дела по иску прокурора из Дубовского района. Прокурор подал иск ради защиты прав, свобод и законных интересов населения против врача-онколога Натальи Умиевой, работавшей в одной из больниц Ростовской области.

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В итоге после первого же судебного заседания суд вынес решение удовлетворить требования прокуратуры и признать документы о высшем образовании Умиевой недействительными. Фальшивыми признали как диплом женщины, так и удостоверение о прохождении ординатуры, подробности иска и причины принятия такого решения в карточке дела не уточнялись.

Ранее в Ростове задержали мужчину, который занимался продажей медицинских справок.

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