Суд признал фальшивым диплом врача-онколога больницы в Ростовской области

В итоге после первого же судебного заседания суд вынес решение удовлетворить требования прокуратуры и признать документы о высшем образовании Умиевой недействительными. Фальшивыми признали как диплом женщины, так и удостоверение о прохождении ординатуры, подробности иска и причины принятия такого решения в карточке дела не уточнялись.