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Posted 14 ноября, 11:30

Published 14 ноября, 11:30

Modified 14 ноября, 11:30

Updated 14 ноября, 11:30

Tele2 оценила бизнес-идеи ростовских школьников

Tele2 оценила бизнес-идеи ростовских школьников

14 ноября 2023, 11:30
Фото: Tele2
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Tele2 поддержала региональный этап Всероссийского кейс-чемпионата школьников по экономике и предпринимательству. Оператор выбрал авторов лучших работ в своей специальной номинации «За технологический прорыв».

В Ростове-на-Дону фаворитом Tele2 стал проект, направленный на повышение мотивации жителей региона к спорту.

Tele2 поддерживает Всероссийский кейс-чемпионат школьников по экономике и предпринимательству, организатором которого выступает Высшая школа экономики в партнерстве с десятками высших учебных заведений страны.

В ходе кейс-чемпионата команды участников при поддержке менторов решают реальные бизнес-задачи, разрабатывают собственные проекты и предоставляют результаты экспертам от бизнес-структур, вузов и органов власти для профессиональной оценки. Для участия в чемпионате свои команды представили школьники 9-11 классов, а также студенты техникумов и колледжей.

10 ноября региональный этап состоялся в Ростове-на-Дону на базе Донского государственного технического университета. В нем приняли участие 19 команд: 13 выступили очно и 6 представили свои работы дистанционно.

Фото: Tele2

Представители Tele2 вошли в состав жюри кейс-чемпионата. Оператор учредил отдельную номинацию — «За технологический прорыв». Эксперты компании выбрали проект команды «Витте» — «Килодвиж». Ребята разработали систему мотивации и поддержки жителей региона. Согласно их идее, занимаясь спортом горожане могут копить баллы и оплачивать ими услуги ЖКХ. Победителям вручили подарки от компании.

Лидеры отборочного этапа в регионах примут участие в финале конкурса, который состоится в Москве в декабре при поддержке Tele2.

Евгений Солонченко, коммерческий директор макрорегиона «Юг» Tele2:

«Tele2 активно участвует в жизни региона и поддерживает инициативы, направленные на развитие современного образования. Участвуя в кейс-чемпионате, школьники развивают полезные навыки: умение анализировать большие объемы информации, креативность, возможность работать в команде и многое другое. Кроме того, тренируют способность выступать публично и отстаивать свое мнение. Эти компетенции помогут и в учебе, и в дальнейшей жизни, а подготовка проекта позволит понять — есть ли интерес к решению бизнес-задач и предпринимательской деятельности».

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