Tele2 оценила бизнес-идеи ростовских школьников

«Tele2 активно участвует в жизни региона и поддерживает инициативы, направленные на развитие современного образования. Участвуя в кейс-чемпионате, школьники развивают полезные навыки: умение анализировать большие объемы информации, креативность, возможность работать в команде и многое другое. Кроме того, тренируют способность выступать публично и отстаивать свое мнение. Эти компетенции помогут и в учебе, и в дальнейшей жизни, а подготовка проекта позволит понять — есть ли интерес к решению бизнес-задач и предпринимательской деятельности».