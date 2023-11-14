Tele2 оценила бизнес-идеи ростовских школьников

Posted 14 ноября, 11:30
Published 14 ноября, 11:30
Modified 14 ноября, 11:30
Updated 14 ноября, 11:30
В Ростове-на-Дону фаворитом Tele2 стал проект, направленный на повышение мотивации жителей региона к спорту.
Tele2 поддерживает Всероссийский кейс-чемпионат школьников по экономике и предпринимательству, организатором которого выступает Высшая школа экономики в партнерстве с десятками высших учебных заведений страны.
В ходе кейс-чемпионата команды участников при поддержке менторов решают реальные бизнес-задачи, разрабатывают собственные проекты и предоставляют результаты экспертам от бизнес-структур, вузов и органов власти для профессиональной оценки. Для участия в чемпионате свои команды представили школьники 9-11 классов, а также студенты техникумов и колледжей.
10 ноября региональный этап состоялся в Ростове-на-Дону на базе Донского государственного технического университета. В нем приняли участие 19 команд: 13 выступили очно и 6 представили свои работы дистанционно.
Представители Tele2 вошли в состав жюри кейс-чемпионата. Оператор учредил отдельную номинацию — «За технологический прорыв». Эксперты компании выбрали проект команды «Витте» — «Килодвиж». Ребята разработали систему мотивации и поддержки жителей региона. Согласно их идее, занимаясь спортом горожане могут копить баллы и оплачивать ими услуги ЖКХ. Победителям вручили подарки от компании.
Лидеры отборочного этапа в регионах примут участие в финале конкурса, который состоится в Москве в декабре при поддержке Tele2.
Евгений Солонченко, коммерческий директор макрорегиона «Юг» Tele2:
«Tele2 активно участвует в жизни региона и поддерживает инициативы, направленные на развитие современного образования. Участвуя в кейс-чемпионате, школьники развивают полезные навыки: умение анализировать большие объемы информации, креативность, возможность работать в команде и многое другое. Кроме того, тренируют способность выступать публично и отстаивать свое мнение. Эти компетенции помогут и в учебе, и в дальнейшей жизни, а подготовка проекта позволит понять — есть ли интерес к решению бизнес-задач и предпринимательской деятельности».