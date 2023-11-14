Теперь только с зонтом: сезон дождей начался в Ростове-на-Дону

Posted 14 ноября, 07:29
Published 14 ноября, 07:29
Modified 14 ноября, 07:31
Updated 14 ноября, 07:31
Синоптики предупреждают, что ростовчанам пригодятся зонты и дождевики во вторник, среду и четверг.
В городе начнется дождь утром 14 ноября и продержится три дня, однако будут и периоды без осадков. Самые сильные осадки прогнозируют в среду.
Температура воздуха во вторник составит около 10 градусов, а ночью упадет до шести градусов. Порывы ветра будут достигать пяти метров в секунду.
Днем осадки маловероятны, однако вечером может начаться ливень.
Ранее из-за сильного ветра огромный тополь повалился на Ленина в Ростове и перекрыл движение в обе стороны. Материал на эту тему читайте по ссылке.