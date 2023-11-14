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Posted 14 ноября, 07:29

Published 14 ноября, 07:29

Modified 14 ноября, 07:31

Updated 14 ноября, 07:31

Теперь только с зонтом: сезон дождей начался в Ростове-на-Дону

Теперь только с зонтом: сезон дождей начался в Ростове-на-Дону

14 ноября 2023, 07:29
Фото: Midjourney
Теперь только с зонтом: сезон дождей начался в Ростове-на-Дону

Период дождей начался в Ростове с 14 ноября

В Ростове-на-Дону со вторника по четверг, с 14 по 16 ноября, будет сохраняться дождливая погода, сообщили синоптики.

Синоптики предупреждают, что ростовчанам пригодятся зонты и дождевики во вторник, среду и четверг.

В городе начнется дождь утром 14 ноября и продержится три дня, однако будут и периоды без осадков. Самые сильные осадки прогнозируют в среду.

Огромный тополь повалился на Ленина в Ростове и перекрыл движение в обе стороны
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Температура воздуха во вторник составит около 10 градусов, а ночью упадет до шести градусов. Порывы ветра будут достигать пяти метров в секунду.

Днем осадки маловероятны, однако вечером может начаться ливень.

Ранее из-за сильного ветра огромный тополь повалился на Ленина в Ростове и перекрыл движение в обе стороны. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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