«Трубы рухнули»: больница в Ростовской области в ноябре осталась без отопления

«Я это точно знаю. Во-первых, вчера у таксистов было много заказов из больницы. А во-вторых, у меня приболел ребенок, и врач сказал, что в больницу теперь не положат, поскольку здесь очень холодно. Нам велели приходить на процедуры», — делится фактами Авдеева.