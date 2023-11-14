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Posted 14 ноября, 07:32

Published 14 ноября, 07:32

Modified 14 ноября, 21:59

Updated 14 ноября, 21:59

Больница в Ростовской области осталась без отопления

«Трубы рухнули»: больница в Ростовской области в ноябре осталась без отопления

14 ноября 2023, 07:32
Фото: 1MI
Больница в Ростовской области осталась без отопления

Больница в Ростовской области осталась полностью без отопления в ноябре

Трубы теплосети возле ЦГБ в Гукове Ростовской области рухнули на выходных. Теперь в больнице отсутствует отопление. Об этом RostovGazeta сообщила местная жительница Светлана Авдеева.

Собеседница высказывает мнение, что обрушение труб теплоснабжения возле больницы было ожидаемым. По ее словам, летом их утеплили очень странным образом.

«Я тогда шла в больницу и видела, как рабочие наматывали на трубы старые ватные матрасы. Людей работало много. А напротив здания, где принимает травматолог, в числе работников, я увидела знакомых. Поинтересовалась, что делают рабочие. А мне сказали, что утепляются, готовясь к зиме», — отмечает Светлана Авдеева.

Собеседница добавляет, что удивилась такой технологии утепления труб. И предположила, что когда пойдут дожди, ватный матрас намокнет и вся эта конструкция рухнет.

«А рабочие мне сказали, что выполняют то, что им велено начальством», — говорит активистка.

Местные жители предполагали, что когда ватный матрас намокнет из-за дождей, вся эта конструкция рухнет.Местные жители предполагали, что когда ватный матрас намокнет из-за дождей, вся эта конструкция рухнет.
Местные жители предполагали, что когда ватные матрасы намокнут из-за дождей, вся эта конструкция рухнет.Местные жители предполагали, что когда ватные матрасы намокнут из-за дождей, вся эта конструкция рухнет.
Местные жители предполагали, что когда ватный матрас намокнет из-за дождей, вся эта конструкция рухнет.
Фото: читатели RostovGazeta
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Теперь, по словам собеседницы, в больнице холодно и многих отправляют домой.

«Я это точно знаю. Во-первых, вчера у таксистов было много заказов из больницы. А во-вторых, у меня приболел ребенок, и врач сказал, что в больницу теперь не положат, поскольку здесь очень холодно. Нам велели приходить на процедуры», — делится фактами Авдеева.

В ЦГБ города Гуково подтвердили, что сейчас больница не отапливается. Однако на остальные вопросы корреспондента RostovGazeta отвечать отказались.

«У меня много людей, не могу говорить. Больница не отапливается, больше никаких сведений не знаю», — подчеркнули в ЦГБ.

Информация уточняется.

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