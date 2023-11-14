«Умер до приезда скорой»: молодой парень упал с Ворошиловского моста в Ростове

Posted 14 ноября, 05:03
Published 14 ноября, 05:03
Modified 14 ноября, 05:06
Updated 14 ноября, 05:06
По словам очевидцев, трагедия произошла вечером 13 ноября на улице Береговой. Они рассказали, что молодого человека после падения нашли возле моста в районе набережной.
«Местные жители сразу вызвали на место скорую помощь. Однако пострадавший погиб до приезда врачей», — сказано в сообщении.
Отмечается, что на вид погибшему около 20 лет. Официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется.
Ранее ростовчанка попала в больницу после того, как провалилась в открытый люк. Материал на эту тему читайте по ссылке.