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Posted 14 ноября, 05:03

Published 14 ноября, 05:03

Modified 14 ноября, 05:06

Updated 14 ноября, 05:06

Молодой парень упал с Ворошиловского окна и погиб вечером 13 ноября

«Умер до приезда скорой»: молодой парень упал с Ворошиловского моста в Ростове

14 ноября 2023, 05:03
Фото: Midjourney

Молодой парень упал с Ворошиловского окна и погиб вечером 13 ноября

В Ростове-на-Дону с Ворошиловского моста упал парень, спасти его не удалось, сообщает Telegram-канал «Ростов Папа».

По словам очевидцев, трагедия произошла вечером 13 ноября на улице Береговой. Они рассказали, что молодого человека после падения нашли возле моста в районе набережной.

«Местные жители сразу вызвали на место скорую помощь. Однако пострадавший погиб до приезда врачей», — сказано в сообщении.

Ростовчанка попала в больницу после того, как провалилась в открытый люк
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Отмечается, что на вид погибшему около 20 лет. Официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется.

Ранее ростовчанка попала в больницу после того, как провалилась в открытый люк. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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