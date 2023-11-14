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Posted 14 ноября, 12:06

Published 14 ноября, 12:06

Modified 14 ноября, 12:06

Updated 14 ноября, 12:06

В РЭО представили шорт-листы «Зеленой премии» в 6 номинациях

В РЭО представили шорт-листы «Зеленой премии» в 6 номинациях

14 ноября 2023, 12:06
Фото: 1MI
Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» опубликовала шорт-листы экологических проектов, которые будут участвовать в «Зеленой премии». Из общего числа заявок, которых поступило свыше 3,8 тысячи, жюри отобрало лучшие экологические проекты.

Как сообщает издание 56orb.ru, глава ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев рассказал о поступлении заявок со всех регионов Российской Федерации. Это проекты, направленные на бережное отношение к окружающей среде, формирование нового поведения как среди граждан, так и среди представителей бизнес-сообщества, а также на развитие отрасли обращения с отходами и формирование в стране экономики замкнутого цикла.

В шести номинациях были составлены шорт-листы претендентов, среди которых жюри отберет лучшие работы. Проекты-победители будут награждены статуэткой «Зеленой премии», а также им предоставят поддержку для дальнейшего развития. Но главное, что лучшие проекты смогут на своем примере показать, что можно положительно влиять на окружающую среду в России.

Жюри «Зеленой премии» состоит из экспертов в области обращения с отходами, общественных деятелей, представителей государственных органов и государственных предприятий. Оценка проектов будет осуществляться в шести номинациях: «Образовательные проекты», «Культурные и медийные проекты», «Инициативы отраслевых компаний», «Общественные и волонтерские проекты», «Корпоративные проекты» и «Экологичные практики в строительстве». В пяти номинациях в шорт-лист включили по 20 проектов из разных регионов Российской Федерации, а в номинацию по сфере строительства было включено шесть проектов.

По словам руководителя PR-департамента Российского экологического оператора Дмитрия Бойко, в рамках «Зеленой премии» будет представлена закрытая номинация «Регионы России». РЭО оценит, как российские субъекты реализуют реформу в сфере обращения с отходами.

«Зеленая премия» 2023 года пройдет 4 декабря в Москве. Это мероприятие направлено на поддержку экологических инициатив и проектов, способствующих развитию в стране экономики замкнутого цикла.

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