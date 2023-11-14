В РЭО представили шорт-листы «Зеленой премии» в 6 номинациях

Жюри «Зеленой премии» состоит из экспертов в области обращения с отходами, общественных деятелей, представителей государственных органов и государственных предприятий. Оценка проектов будет осуществляться в шести номинациях: «Образовательные проекты», «Культурные и медийные проекты», «Инициативы отраслевых компаний», «Общественные и волонтерские проекты», «Корпоративные проекты» и «Экологичные практики в строительстве». В пяти номинациях в шорт-лист включили по 20 проектов из разных регионов Российской Федерации, а в номинацию по сфере строительства было включено шесть проектов.