В РЭО представили шорт-листы «Зеленой премии» в 6 номинациях

Posted 14 ноября, 12:06
Published 14 ноября, 12:06
Modified 14 ноября, 12:06
Updated 14 ноября, 12:06
Как сообщает издание 56orb.ru, глава ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев рассказал о поступлении заявок со всех регионов Российской Федерации. Это проекты, направленные на бережное отношение к окружающей среде, формирование нового поведения как среди граждан, так и среди представителей бизнес-сообщества, а также на развитие отрасли обращения с отходами и формирование в стране экономики замкнутого цикла.
В шести номинациях были составлены шорт-листы претендентов, среди которых жюри отберет лучшие работы. Проекты-победители будут награждены статуэткой «Зеленой премии», а также им предоставят поддержку для дальнейшего развития. Но главное, что лучшие проекты смогут на своем примере показать, что можно положительно влиять на окружающую среду в России.
Жюри «Зеленой премии» состоит из экспертов в области обращения с отходами, общественных деятелей, представителей государственных органов и государственных предприятий. Оценка проектов будет осуществляться в шести номинациях: «Образовательные проекты», «Культурные и медийные проекты», «Инициативы отраслевых компаний», «Общественные и волонтерские проекты», «Корпоративные проекты» и «Экологичные практики в строительстве». В пяти номинациях в шорт-лист включили по 20 проектов из разных регионов Российской Федерации, а в номинацию по сфере строительства было включено шесть проектов.
По словам руководителя PR-департамента Российского экологического оператора Дмитрия Бойко, в рамках «Зеленой премии» будет представлена закрытая номинация «Регионы России». РЭО оценит, как российские субъекты реализуют реформу в сфере обращения с отходами.
«Зеленая премия» 2023 года пройдет 4 декабря в Москве. Это мероприятие направлено на поддержку экологических инициатив и проектов, способствующих развитию в стране экономики замкнутого цикла.