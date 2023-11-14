В Ростове к Новому году впервые украсят два моста гирляндами длиной в 4 километра

Posted 14 ноября, 10:06
Published 14 ноября, 10:06
Modified 14 ноября, 10:08
Updated 14 ноября, 10:08
В городе был разработан проект для украшения в преддверии Нового года. Бюджет на оформление улиц составит 59 миллионов рублей.
Впервые в Ростове засветятся праздничные огни на мостах. Например, на Ворошиловском мосту будут установлены светящиеся консоли высотой около шести метров, а также гирлянды протяженностью в четыре километра. Аналогичная иллюминация появится и на мосту проспекта Стачки.
Как сообщили в управлении, специалисты установят две новых новогодние ели. Каждая из них в высоту составит 21 метр, что приблизительно равно высоте семиэтажного дома.
Ранее стало известно, что сладкие новогодние подарки подорожали на 20% в Ростовской области.