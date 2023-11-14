В Ростове к Новому году впервые украсят два моста гирляндами длиной в 4 километра

В городе был разработан проект для украшения в преддверии Нового года. Бюджет на оформление улиц составит 59 миллионов рублей.



Впервые в Ростове засветятся праздничные огни на мостах. Например, на Ворошиловском мосту будут установлены светящиеся консоли высотой около шести метров, а также гирлянды протяженностью в четыре километра. Аналогичная иллюминация появится и на мосту проспекта Стачки.