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Posted 14 ноября, 10:06

Published 14 ноября, 10:06

Modified 14 ноября, 10:08

Updated 14 ноября, 10:08

В Ростове к Новому году впервые украсят два моста гирляндами длиной в 4 км

В Ростове к Новому году впервые украсят два моста гирляндами длиной в 4 километра

14 ноября 2023, 10:06
Фото: 1MI
В Ростове к Новому году впервые украсят два моста гирляндами длиной в 4 км
В Ростове-на-Дону в этом году два моста украсят гирляндами, длина которых составит несколько километров, сообщает управление наружной рекламой города.

В городе был разработан проект для украшения в преддверии Нового года. Бюджет на оформление улиц составит 59 миллионов рублей.

Впервые в Ростове засветятся праздничные огни на мостах. Например, на Ворошиловском мосту будут установлены светящиеся консоли высотой около шести метров, а также гирлянды протяженностью в четыре километра. Аналогичная иллюминация появится и на мосту проспекта Стачки.

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Как сообщили в управлении, специалисты установят две новых новогодние ели. Каждая из них в высоту составит 21 метр, что приблизительно равно высоте семиэтажного дома.

Ранее стало известно, что сладкие новогодние подарки подорожали на 20% в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ворошиловский мост#Новый год#Улицы#Ростов#Мосты#Проспект Стачки
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