rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 ноября, 16:28

Published 14 ноября, 16:28

Modified 14 ноября, 16:30

Updated 14 ноября, 16:30

В Ростове на Горсоветской построят новый ЖК на 700 человек и детский сад

В Ростове на Горсоветской построят новый ЖК на 700 человек и детский сад

14 ноября 2023, 16:28
Фото: Midjourney
В Ростове на Горсоветской построят новый ЖК на 700 человек и детский сад
В Пролетарском районе Ростова появится новый ЖК на 700 жильцов с детсадом на 34 ребенка, документация появилась на портале администрации города.

Во вторник, 14 ноября, власти Ростова опубликовали постановление об утверждении документации с планировкой земли в границах улиц Рыльского, Горсоветской, Рябышева и переулка Клавишного.

Фото: администрация Ростова-на-Дону

На этом участке, согласно документации, должны появиться ЖК, рассчитанный на 703 жильца, детский сад на 34 воспитанника и две парковки на 468 машиномест. При этом для гостей ЖК и общественных мест парковки выделят всего 66 мест.

Земельному участку с рощей рядом со старым аэропортом Ростова могут сменить статус
Узнать подробнее

Средняя этажность застройки в этом квартале должна составить 19,8 этажа, а общая численность населения в этом районе 1237 человек. Для этого количества жителей на участке предусмотрена поликлиника на 100 посещений и встроенные в здания детские сады на 34 и 25 детей соответственно.

Ранее в Ростове предложили построить на берегу реки Темерник баню и заведения общепита.

Читайте также:
Вдоль могил: жители Ростова попросили проложить дорогу по Северному кладбищуНовый ЖК построят на месте бывшего водочного завода в центре Ростова-на-ДонуВ Ростове одобрили строительство ЖК на улице Таганрогской
#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ЖК#Надежда Пустяк#Поликлиника#Детский сад#Население#Жилищное строительство#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов
Подпишитесь
Мужчины начали массово уходить в декрет в Ростовской области
Сегодня, 13:01
Судьям и силовикам решили не поднимать зарплату в Ростовской области в 2024 году
Сегодня, 13:28
Власти в Ростовской области потратят 1,5 млн рублей на букеты
Сегодня, 13:32
Саперы из Ростовской области обезвредили более 800 снарядов на территории Донбасса
Сегодня, 12:23
В Ростовской области выжила женщина, которую переехали две машины
Сегодня, 11:30
Владелица участка объяснила, зачем уничтожались деревья на Зеленой в Ростове
Сегодня, 11:29