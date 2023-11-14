В Ростове на Горсоветской построят новый ЖК на 700 человек и детский сад

Средняя этажность застройки в этом квартале должна составить 19,8 этажа, а общая численность населения в этом районе 1237 человек. Для этого количества жителей на участке предусмотрена поликлиника на 100 посещений и встроенные в здания детские сады на 34 и 25 детей соответственно.