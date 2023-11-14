В Ростове на Горсоветской построят новый ЖК на 700 человек и детский сад

Posted 14 ноября, 16:28
Published 14 ноября, 16:28
Modified 14 ноября, 16:30
Updated 14 ноября, 16:30
Во вторник, 14 ноября, власти Ростова опубликовали постановление об утверждении документации с планировкой земли в границах улиц Рыльского, Горсоветской, Рябышева и переулка Клавишного.
На этом участке, согласно документации, должны появиться ЖК, рассчитанный на 703 жильца, детский сад на 34 воспитанника и две парковки на 468 машиномест. При этом для гостей ЖК и общественных мест парковки выделят всего 66 мест.
Средняя этажность застройки в этом квартале должна составить 19,8 этажа, а общая численность населения в этом районе 1237 человек. Для этого количества жителей на участке предусмотрена поликлиника на 100 посещений и встроенные в здания детские сады на 34 и 25 детей соответственно.
Ранее в Ростове предложили построить на берегу реки Темерник баню и заведения общепита.