В Ростове на территории Левенцовки проложили первые рельсы для городского трамвая

Работы в Ростове пройдут в четыре этапа. Рабочим предстоит провести реконструкцию путей от перекрестка улицы Максима Горького с проспектом Буденновским до станции «Сельмаш», построить линии к СЖМ, от улицы Черевичкина до района, который появится на земле старого аэропорта, а также обновить пути от Привокзальной площади до кольца рядом с госпиталем ветеранов войн.