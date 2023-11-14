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Posted 14 ноября, 12:26

Published 14 ноября, 12:26

Modified 14 ноября, 12:28

Updated 14 ноября, 12:28

В Ростове на территории Левенцовки проложили первые рельсы для городского трамвая

В Ростове на территории Левенцовки проложили первые рельсы для городского трамвая

14 ноября 2023, 12:26
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове на территории Левенцовки проложили первые рельсы для городского трамвая
В Ростове в Левенцовском микрорайоне проложили первые рельсы для городского трамвая, об этом сообщили донские СМИ.

Во вторник, 14 ноября, телеканал «Дон-ТР» опубликовал сюжет о ходе работ в Левенцовском микрорайоне Ростова, где ведутся работы по реализации проекта модернизации городского трамвая.

В настоящий момент на ЗЖМ уже проложили первые рельсы будущего трамвайного маршрута, которые будут обеспечивать пассажироперевозки ростовчан в центр города. Завершение проекта модернизации запланировано на 2028 год, до тех пор рабочим предстоит построить четыре трамвайных линии и депо.

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По словам замруководителя проекта «Ростовский трамвай» Ивана Афанасова, работы идут по двухпутному участку дороги по улице Еременко до конца улицы Солженицына. Там необходимо вынести коммуникации.

«Работаем по кольцу, образующемуся улицами Еременко — Жданова — Ткачева — Солженицына. Здесь мы устраиваем одиночный путь», — рассказал Иван Афанасов.

Работы в Ростове пройдут в четыре этапа. Рабочим предстоит провести реконструкцию путей от перекрестка улицы Максима Горького с проспектом Буденновским до станции «Сельмаш», построить линии к СЖМ, от улицы Черевичкина до района, который появится на земле старого аэропорта, а также обновить пути от Привокзальной площади до кольца рядом с госпиталем ветеранов войн.

Ранее стало известно, что в трамвайных вагонах появятся USB-зарядки для телефонов и бесплатный Wi-Fi.

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