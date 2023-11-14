В Ростове на территории Левенцовки проложили первые рельсы для городского трамвая

Posted 14 ноября, 12:26
Published 14 ноября, 12:26
Modified 14 ноября, 12:28
Updated 14 ноября, 12:28
Во вторник, 14 ноября, телеканал «Дон-ТР» опубликовал сюжет о ходе работ в Левенцовском микрорайоне Ростова, где ведутся работы по реализации проекта модернизации городского трамвая.
В настоящий момент на ЗЖМ уже проложили первые рельсы будущего трамвайного маршрута, которые будут обеспечивать пассажироперевозки ростовчан в центр города. Завершение проекта модернизации запланировано на 2028 год, до тех пор рабочим предстоит построить четыре трамвайных линии и депо.
По словам замруководителя проекта «Ростовский трамвай» Ивана Афанасова, работы идут по двухпутному участку дороги по улице Еременко до конца улицы Солженицына. Там необходимо вынести коммуникации.
«Работаем по кольцу, образующемуся улицами Еременко — Жданова — Ткачева — Солженицына. Здесь мы устраиваем одиночный путь», — рассказал Иван Афанасов.
Работы в Ростове пройдут в четыре этапа. Рабочим предстоит провести реконструкцию путей от перекрестка улицы Максима Горького с проспектом Буденновским до станции «Сельмаш», построить линии к СЖМ, от улицы Черевичкина до района, который появится на земле старого аэропорта, а также обновить пути от Привокзальной площади до кольца рядом с госпиталем ветеранов войн.
Ранее стало известно, что в трамвайных вагонах появятся USB-зарядки для телефонов и бесплатный Wi-Fi.