В Ростовской области по нацпроекту отремонтируют 11 участков дорог к ЛДНР

Дорожные рабочие должны будут уложить выравнивающий слой и покрытие на более чем 47 километрах дороги, уплотнить обочины и нанести разметку, на отдельных участках собираются обустроить остановки и отремонтировать искусственные сооружения. Ремонт пройдет на дорогах от села Самбек к границе ДНР, от Таганрога к границе с ДНР, от села Покровского к Натальевке и от Самбека до города Снежное, а также от Таганрога к Покровскому и Ростова к Луганску. Работы обещают закончить до конца декабря 2023 года.