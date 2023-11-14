В Ростовской области по нацпроекту отремонтируют 11 участков дорог к ЛДНР

Posted 14 ноября, 13:50
Published 14 ноября, 13:50
Modified 14 ноября, 13:52
Updated 14 ноября, 13:52
Во вторник, 14 ноября, власти объявили, что Минтранспорта Ростовской области нашли подрядчика, который возьмет на себя работы по ремонту 11 участков дорог в четырех районах региона. В прошлом RostovGazeta уже сообщала, что Минтранс ищет подрядчика на контракты по ремонту дорог в Куйбышевском, Миллеровском, Мясниковском и Неклиновском районах, максимальную стоимость работ оценили в 627,5 миллиона рублей.
Власти уточнили, что ремонт пройдет в рамках нацпроекта «БКД» [прим. редакции — «Безопасные качественные дороги»], на финансирование работ с помощью средств бюджетного кредита направят 600 миллионов рублей.
Дорожные рабочие должны будут уложить выравнивающий слой и покрытие на более чем 47 километрах дороги, уплотнить обочины и нанести разметку, на отдельных участках собираются обустроить остановки и отремонтировать искусственные сооружения. Ремонт пройдет на дорогах от села Самбек к границе ДНР, от Таганрога к границе с ДНР, от села Покровского к Натальевке и от Самбека до города Снежное, а также от Таганрога к Покровскому и Ростова к Луганску. Работы обещают закончить до конца декабря 2023 года.
Ранее власти объявили, что выделили более 250 миллионов рублей на ремонт дороги из Ростова в ДНР.