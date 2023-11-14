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Posted 14 ноября, 13:50

Published 14 ноября, 13:50

Modified 14 ноября, 13:52

Updated 14 ноября, 13:52

В Ростовской области по нацпроекту отремонтируют 11 участков дорог к ЛДНР

В Ростовской области по нацпроекту отремонтируют 11 участков дорог к ЛДНР

14 ноября 2023, 13:50
Фото: 1MI
В Ростовской области по нацпроекту отремонтируют 11 участков дорог к ЛДНР
В Ростовской области отремонтируют более 47 километров дорог к новым регионам России, об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.

Во вторник, 14 ноября, власти объявили, что Минтранспорта Ростовской области нашли подрядчика, который возьмет на себя работы по ремонту 11 участков дорог в четырех районах региона. В прошлом RostovGazeta уже сообщала, что Минтранс ищет подрядчика на контракты по ремонту дорог в Куйбышевском, Миллеровском, Мясниковском и Неклиновском районах, максимальную стоимость работ оценили в 627,5 миллиона рублей.

Власти уточнили, что ремонт пройдет в рамках нацпроекта «БКД» [прим. редакции — «Безопасные качественные дороги»], на финансирование работ с помощью средств бюджетного кредита направят 600 миллионов рублей.

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Дорожные рабочие должны будут уложить выравнивающий слой и покрытие на более чем 47 километрах дороги, уплотнить обочины и нанести разметку, на отдельных участках собираются обустроить остановки и отремонтировать искусственные сооружения. Ремонт пройдет на дорогах от села Самбек к границе ДНР, от Таганрога к границе с ДНР, от села Покровского к Натальевке и от Самбека до города Снежное, а также от Таганрога к Покровскому и Ростова к Луганску. Работы обещают закончить до конца декабря 2023 года.

Ранее власти объявили, что выделили более 250 миллионов рублей на ремонт дороги из Ростова в ДНР.

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