В Ростовской области резко снизилась добыча угля

Posted 14 ноября, 15:34
Published 14 ноября, 15:34
Modified 14 ноября, 15:36
Updated 14 ноября, 15:36
Замгубернатора Ростовской области Игорь Сорокин в интервью порталу «Интерфакс» заявил, что за январь–сентябрь 2023 года добыча угля сократилась на 10% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В общей сложности угледобывающие предприятия извлекли из недр более четырех миллионов тонн угля, к концу года этот показатель должен достичь отметки в 5,5-5,8 миллиона тонн.
По словам Игоря Сорокина, причиной снижения производительности предприятий стали возникшие проблемы с реализацией угля и снижением спроса на него. Евросоюз перестал покупать уголь из России с 10 августа 2022 года, кроме того, и Новочеркасская ГРЭС сократила объем закупок из-за ремонта энергоблоков.
«При поддержке правительства области и Минэнерго России угольным компаниям области удалось частично переориентировать сбыт угля на рынки дружественных стран: Индию, ОАЭ, Турцию, Египет, прорабатываются логистические маршруты поставок угольной продукции в Китай», — объяснил замгубернатора Игорь Сорокин.
Ранее в Ростовской области бизнесмен заработал 100 миллионов рублей на незаконной добыче угля.