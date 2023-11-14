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Posted 14 ноября, 15:34

Published 14 ноября, 15:34

Modified 14 ноября, 15:36

Updated 14 ноября, 15:36

В Ростовской области резко снизилась добыча угля

В Ростовской области резко снизилась добыча угля

14 ноября 2023, 15:34
Фото: 1MI
В Ростовской области резко снизилась добыча угля
В Ростовской области зафиксировали снижение добычи угля на 10%, об этом сообщили донские СМИ.

Замгубернатора Ростовской области Игорь Сорокин в интервью порталу «Интерфакс» заявил, что за январь–сентябрь 2023 года добыча угля сократилась на 10% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В общей сложности угледобывающие предприятия извлекли из недр более четырех миллионов тонн угля, к концу года этот показатель должен достичь отметки в 5,5-5,8 миллиона тонн.

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По словам Игоря Сорокина, причиной снижения производительности предприятий стали возникшие проблемы с реализацией угля и снижением спроса на него. Евросоюз перестал покупать уголь из России с 10 августа 2022 года, кроме того, и Новочеркасская ГРЭС сократила объем закупок из-за ремонта энергоблоков.

«При поддержке правительства области и Минэнерго России угольным компаниям области удалось частично переориентировать сбыт угля на рынки дружественных стран: Индию, ОАЭ, Турцию, Египет, прорабатываются логистические маршруты поставок угольной продукции в Китай», — объяснил замгубернатора Игорь Сорокин.

Ранее в Ростовской области бизнесмен заработал 100 миллионов рублей на незаконной добыче угля.

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