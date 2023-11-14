В Ростовской области резко снизилась добыча угля

Замгубернатора Ростовской области Игорь Сорокин в интервью порталу «Интерфакс» заявил, что за январь–сентябрь 2023 года добыча угля сократилась на 10% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В общей сложности угледобывающие предприятия извлекли из недр более четырех миллионов тонн угля, к концу года этот показатель должен достичь отметки в 5,5-5,8 миллиона тонн.