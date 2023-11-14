В Ростовской области замерзшие жители останутся без яиц

Posted 14 ноября, 16:48
Published 14 ноября, 16:48
Modified 14 ноября, 16:51
Updated 14 ноября, 16:51
Одной из главных новостей дня стало сообщение Ростовстата о повышении цен на ряд товаров и услуг в Ростовской области на 5,36% за истекший период 2023 года. Причиной этого назвали рост инфляции. Для сравнения, с декабря 2022 года к настоящему времени цены на продукты в среднем увеличились на 6,5%, а стоимость непродовольственных товаров выросла на 3,7%.
Аналитики сообщают о наиболее значительном росте цен на продукты животноводства и овощи, так яйца выросли в цене на 26,6%, мясо стало дороже в среднем на 20%, а овощи с декабря подорожали на 10%.
Вместе с ними выросли и цены на хлеб, рыбу, а также молоко и масло. Дешевле для дончан стали только макароны, крупы и бобовые.
Кроме того, заметно увеличились цены на зарубежный туризм — теперь любая поездка за границу стала дороже в среднем на 28,3%. Впрочем, образование для жителей Ростовской области тоже стало дороже, услуги в этой сфере выросли в цене на 7%.
Синоптики объявили, что уже в конце рабочей недели Ростовскую область накроет снегопадом и наступят долгожданные холода.
Согласно долгосрочному прогнозу, заморозки до 0°С в Ростовской области ударят 19 ноября, что может вызвать снегопад, который продлится до 21 ноября.
При этом в настоящий момент дневные температуры в Ростовской области не опускаются ниже +6 градусов, а «бабье лето» с теплыми днями закончилось только в начале ноября.
Метеорологи предупреждают, что в пятницу в Ростовской области начнутся дожди, а в регион придет холодный фронт с температурами от +1 до +8 градусов.
Еще одной важной новостью дня стала полицейская погоня в Ростовской области, которая закончилась задержанием жителя Крыма.
Согласно данным ГУ МВД по Ростовской области, полиции удалось задержать 27-летнего жителя, который похитил чужой автомобиль и пытался скрыться от представителей закона.
По предварительной информации, 52-летний житель Матвеева Кургана оставил ключи зажигания в салоне автомобиля, благодаря чему злоумышленнику удалось скрыться с места преступления на своей добыче. Через некоторое время похищенный автомобиль заметили сотрудники ГИБДД, которые постарались остановить угонщика и отправились за ним в погоню.
Правоохранители пытались заблокировать автомобиль у села Ряженого, но водитель решил протаранить патрульную машину, что дало ему возможность съехать в поле и оторваться от погони.
Полицейские были вынуждены открыть стрельбу.
«Тогда правоохранитель выстрелил вверх и еще несколько раз по колесам, что заставило мужчину остановиться», — сказано в сообщении.
Злоумышленником оказался 27-летний крымчанин, который ранее был судим за угон и кражу. В момент задержания мужчина был пьян, его арестовали на семь суток. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.