В Ростовской области замерзшие жители останутся без яиц

Одной из главных новостей дня стало сообщение Ростовстата о повышении цен на ряд товаров и услуг в Ростовской области на 5,36% за истекший период 2023 года. Причиной этого назвали рост инфляции. Для сравнения, с декабря 2022 года к настоящему времени цены на продукты в среднем увеличились на 6,5%, а стоимость непродовольственных товаров выросла на 3,7%.