В закрытый аэропорт Платов в Ростове хотят продолжить вливать деньги

Posted 14 ноября, 08:48
Published 14 ноября, 08:48
Modified 14 ноября, 08:50
Updated 14 ноября, 08:50
По словам замминистра, в 2024 году субсидирование может быть продолжено, если воздушные гавани останутся закрытыми. Это стало известно в кулуарах форума «Транспорт России».
Чалик добавил, что, скорее всего, не предусмотрят субсидирование российских авиаперевозчиков за перелеты внутри страны. В 2022 году компании получили 100 миллиардов рублей, в 2023 году — 25,3 миллиарда рублей.
Добавим, что официальной информации по этой теме не поступало.
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