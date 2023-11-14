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Posted 14 ноября, 08:48

Published 14 ноября, 08:48

Modified 14 ноября, 08:50

Updated 14 ноября, 08:50

Субсидирование закрытого аэропорта Платов может продолжиться в 2024 году

В закрытый аэропорт Платов в Ростове хотят продолжить вливать деньги

14 ноября 2023, 08:48
Фото: 1MI
Субсидирование закрытого аэропорта Платов может продолжиться в 2024 году

Субсидирование закрытого аэропорта в Ростове может продолжиться в 2024 году

На Юге России, в том числе Ростове-на-Дону, может продолжиться субсидирование аэропортов, сообщил ТАСС замглавы Минтранса РФ Игорь Чалик.

По словам замминистра, в 2024 году субсидирование может быть продолжено, если воздушные гавани останутся закрытыми. Это стало известно в кулуарах форума «Транспорт России».

Чалик добавил, что, скорее всего, не предусмотрят субсидирование российских авиаперевозчиков за перелеты внутри страны. В 2022 году компании получили 100 миллиардов рублей, в 2023 году — 25,3 миллиарда рублей.

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Добавим, что официальной информации по этой теме не поступало.

Ранее стало известно, что застройка старого аэропорта Ростова ускорится в два раза. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Аэропорт#Ростов#Минтранс
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