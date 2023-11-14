Видео жестокой драки на гандбольном матче в Ростове оказалось в Сети

Posted 14 ноября, 09:42
Published 14 ноября, 09:42
Modified 14 ноября, 09:44
Updated 14 ноября, 09:44
По словам очевидцев, на трибунах поругались двое мужчин, после чего слово за слово и между ними началась драка. Они успели нанести друг по другу несколько ударов, а далее перешли в партер.
Тогда в конфликт вмешались еще несколько человек и драка стала массовой. И только после этого дерущихся удалось разнять.
Подходила к толпе также маленькая девочка, сидевшая на трибунах, после чего начала бить одного из мужчин. Он на это никак не отреагировал.
В Интернете опубликовали видео, на котором показана потасовка. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее драка со стрельбой произошла у элитного ресторана «Магадан» в центре Ростова