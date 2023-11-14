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Posted 14 ноября, 09:42

Published 14 ноября, 09:42

Modified 14 ноября, 09:44

Updated 14 ноября, 09:44

Видео жестокой драки на гандбольном матче в Ростове оказалось в Сети

Видео жестокой драки на гандбольном матче в Ростове оказалось в Сети

14 ноября 2023, 09:42
Фото: Midjourney
Видео жестокой драки на гандбольном матче в Ростове оказалось в Сети
Во время гандбольного матча с участием команды «Ростов-Дон-3» произошла драка с участием нескольких человек, сообщили очевидцы в соцсетях.

По словам очевидцев, на трибунах поругались двое мужчин, после чего слово за слово и между ними началась драка. Они успели нанести друг по другу несколько ударов, а далее перешли в партер.

Тогда в конфликт вмешались еще несколько человек и драка стала массовой. И только после этого дерущихся удалось разнять.

Подходила к толпе также маленькая девочка, сидевшая на трибунах, после чего начала бить одного из мужчин. Он на это никак не отреагировал.

Видео жестокой драки на гандбольном матче в Ростове оказалось в Сети
Видео: Midjourney

В Интернете опубликовали видео, на котором показана потасовка. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее драка со стрельбой произошла у элитного ресторана «Магадан» в центре Ростова

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