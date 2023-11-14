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Posted 14 ноября, 06:33

Published 14 ноября, 06:33

Modified 14 ноября, 06:35

Updated 14 ноября, 06:35

Водителей в Ростовской области предупредили о дождях и сильном ветре 14 ноября

Водителей в Ростовской области предупредили о дождях и сильном ветре 14 ноября

14 ноября 2023, 06:33
Фото: Midjourney
Водителей в Ростовской области предупредили о дождях и сильном ветре 14 ноября
В Ростовской области во вторник, 14 ноября, ухудшится погода и могут пройти дожди, сообщили в Гидрометцентре.

В том числе погода испортится в Ростове-на-Дону, где ожидаются дожди и сильные порывы ветра.

«Водителей просят быть крайне осторожными на дороге. Важно подбирать скорость движения, учитывая текущую погоду, соблюдать безопасное расстояние и интервал между автомобилями и избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем», — предупредили в управлении.

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Пешеходов просят при переходе дороги снять капюшон, а в темное время суток или при плохой видимости рекомендуется использовать светоотражающие элементы, которые значительно повысят безопасность на дороге.

Согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха во вторник составит 11 градусов.

Ранее из-за сильного ветра огромный тополь повалился на Ленина в Ростове и перекрыл движение в обе стороны.

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