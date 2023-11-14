Водителей в Ростовской области предупредили о дождях и сильном ветре 14 ноября

«Водителей просят быть крайне осторожными на дороге. Важно подбирать скорость движения, учитывая текущую погоду, соблюдать безопасное расстояние и интервал между автомобилями и избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем», — предупредили в управлении.