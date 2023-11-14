Водителей в Ростовской области предупредили о дождях и сильном ветре 14 ноября

Posted 14 ноября, 06:33
Published 14 ноября, 06:33
Modified 14 ноября, 06:35
Updated 14 ноября, 06:35
В том числе погода испортится в Ростове-на-Дону, где ожидаются дожди и сильные порывы ветра.
«Водителей просят быть крайне осторожными на дороге. Важно подбирать скорость движения, учитывая текущую погоду, соблюдать безопасное расстояние и интервал между автомобилями и избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем», — предупредили в управлении.
Пешеходов просят при переходе дороги снять капюшон, а в темное время суток или при плохой видимости рекомендуется использовать светоотражающие элементы, которые значительно повысят безопасность на дороге.
Согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха во вторник составит 11 градусов.
Ранее из-за сильного ветра огромный тополь повалился на Ленина в Ростове и перекрыл движение в обе стороны.