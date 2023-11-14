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Posted 14 ноября, 06:32

Published 14 ноября, 06:32

Modified 14 ноября, 06:34

Updated 14 ноября, 06:34

Военкомат Новочеркасска вошел в топ-5 лучших в России

Военкомат Новочеркасска вошел в топ-5 лучших в России

14 ноября 2023, 06:32
Фото: 1MI
Военкомат Новочеркасска вошел в топ-5 лучших в России
Военкомат в Новочеркасске смог попасть в пятерку лучших среди подобных муниципальных учреждений страны, сообщили в городской администрации.

С начала СВО в Новочеркасске — центре казачества, активно проводится работа по мобилизации. Казаки и жители города также не стоят в стороне и принимают участие в защите Родины. Первое место, которое посещают мобилизованные и добровольцы, является военный комиссариат.

Генерал-майор Александр Туляганов осмотрел его, проверил его оснащение и пообщался с персоналом. Он также отметил значительную работу, которая проводится в столице казачества, чтобы обеспечить непрерывный процесс набора граждан в добровольческие формирования.

В Ростовской области арестовали мужчину, который пытался поджечь военкомат
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«Новочеркасский военкомат вошел в пятерку лучших среди муниципальных военкоматов страны», — уточнили в мэрии.

Ранее в Ростовской области арестовали мужчину, который пытался поджечь военкомат.

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