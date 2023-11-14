Военкомат Новочеркасска вошел в топ-5 лучших в России

Posted 14 ноября, 06:32
Published 14 ноября, 06:32
Modified 14 ноября, 06:34
Updated 14 ноября, 06:34
С начала СВО в Новочеркасске — центре казачества, активно проводится работа по мобилизации. Казаки и жители города также не стоят в стороне и принимают участие в защите Родины. Первое место, которое посещают мобилизованные и добровольцы, является военный комиссариат.
Генерал-майор Александр Туляганов осмотрел его, проверил его оснащение и пообщался с персоналом. Он также отметил значительную работу, которая проводится в столице казачества, чтобы обеспечить непрерывный процесс набора граждан в добровольческие формирования.
«Новочеркасский военкомат вошел в пятерку лучших среди муниципальных военкоматов страны», — уточнили в мэрии.
Ранее в Ростовской области арестовали мужчину, который пытался поджечь военкомат.