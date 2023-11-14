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Posted 14 ноября, 08:51

Published 14 ноября, 08:51

Modified 14 ноября, 08:53

Updated 14 ноября, 08:53

В Ростовской области товары и услуги подорожали 5,36% в 2023 году

Яйца стали дороже на четверть: продукты резко взлетели в цене в Ростовской области

14 ноября 2023, 08:51
Фото: 1MI
В Ростовской области товары и услуги подорожали 5,36% в 2023 году

В Ростовской области товары и услуги подорожали 5,36% в 2023 году

В Ростовской области в октябре 2023 года по сравнению с декабрем уровень инфляции составил 5,36%, следует из данных Ростовстата.

Именно на этот показатель увеличилась стоимость всех товаров и платных услуг. Если рассматривать отдельно, то продукты подорожали на 6,5%, непродовольственные товары — 3,7%.

Сильнее всего из продуктов подорожали яйца — на 26,6%, мясо — 20%, овощи — 10%. Кроме того, стали дороже хлеб, рыба, молоко и масло.

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Упали в цене за этот период макароны, а также крупы и бобовые.

Добавим, что зарубежный туризм с начала года стал дороже на 28,3%, услуги в сфере образования выросли в цене на 7%.

Ранее стало известно, на сколько подорожает коммуналка в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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