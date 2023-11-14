Яйца стали дороже на четверть: продукты резко взлетели в цене в Ростовской области

Posted 14 ноября, 08:51
Published 14 ноября, 08:51
Modified 14 ноября, 08:53
Updated 14 ноября, 08:53
Именно на этот показатель увеличилась стоимость всех товаров и платных услуг. Если рассматривать отдельно, то продукты подорожали на 6,5%, непродовольственные товары — 3,7%.
Сильнее всего из продуктов подорожали яйца — на 26,6%, мясо — 20%, овощи — 10%. Кроме того, стали дороже хлеб, рыба, молоко и масло.
Упали в цене за этот период макароны, а также крупы и бобовые.
Добавим, что зарубежный туризм с начала года стал дороже на 28,3%, услуги в сфере образования выросли в цене на 7%.
Ранее стало известно, на сколько подорожает коммуналка в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.