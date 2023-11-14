Жительница Москвы выиграла недельный тур по Сахалину на выставке-форуме «Россия»

Posted 14 ноября, 11:34
Published 14 ноября, 11:34
Modified 14 ноября, 11:36
Updated 14 ноября, 11:36
Среди ключевых мероприятий особенно ярко запомнились сессия «5 причин посетить Сахалин и Курилы» и викторина, по итогам которой разыграли тур на Сахалин.
На сессии выступил министр туризма островного региона Артем Лазарев. Он отметил: на Сахалине и Курилах каждый турист без труда может найти что-то свое, что подарит ему незабываемые впечатления. Острова удивят гостей в любом сезоне: от горнолыжных спусков зимой до увлекательных гастротуров на озеро Буссе летом. Отдых по вкусу найдут любители как активного, так и спокойного отдыха. Очарует островной регион и путешественников с детьми, и любителей SPA-курортов.
Розыгрыш путевки на Сахалин стал ярким финалом сессии. Гости презентационного стенда с интересом отвечали на вопросы об островном регионе, узнавая много неожиданных для себя фактов. Удача улыбнулась москвичке Елене, которая давно мечтала посетить регион. И уже в этом зимнем сезоне она отправится в островное путешествие, чтобы найти свои 5 причин искренней привязанности к Сахалину. Сертификат победительнице викторины вручил министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев, пожелав испытать весь спектр эмоций от зимнего Сахалина и обязательно вернуться летом.
Другим участникам мероприятия также повезло. За правильные ответы гостям сахалинского стенда дарили подарки с символикой островного региона и туристско-информационного центра GoSakhalin.