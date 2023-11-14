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Posted 14 ноября, 14:00

Published 14 ноября, 14:00

Modified 14 ноября, 14:02

Updated 14 ноября, 14:02

Жителя Ростова осудили за призывы к насилию против людей

Жителя Ростова осудили за призывы в соцсетях к насилию против людей

14 ноября 2023, 14:00
Фото: Midjourney
Жителя Ростова осудили за призывы к насилию против людей
В Ростове-на-Дону огласили приговор Руслану Домашину за призывы к экстремизму, сообщили в региональном УФСБ.

Фигурант в Интернете писал комментарии, в которых призывал к насилию. Речь шла о представителях народов других национальностей, но каких именно, не раскрывается.

Эти высказывания стали причиной возбуждения уголовного дела и сейчас Первомайский районный суд огласил приговор. Мужчину приговорили к 1,5 годам заключения условно, а также назначили два года испытательного срока.

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Кроме того, осужденному запретили заниматься администрированием сайтов. Это решение уже вступило в законную силу.

Ранее в Сети появилось видео массового побоища с кавказцами в Волгодонске.

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