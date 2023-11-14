Жителя Ростова осудили за призывы в соцсетях к насилию против людей

Posted 14 ноября, 14:00
Published 14 ноября, 14:00
Modified 14 ноября, 14:02
Updated 14 ноября, 14:02
Фигурант в Интернете писал комментарии, в которых призывал к насилию. Речь шла о представителях народов других национальностей, но каких именно, не раскрывается.
Эти высказывания стали причиной возбуждения уголовного дела и сейчас Первомайский районный суд огласил приговор. Мужчину приговорили к 1,5 годам заключения условно, а также назначили два года испытательного срока.
Кроме того, осужденному запретили заниматься администрированием сайтов. Это решение уже вступило в законную силу.
Ранее в Сети появилось видео массового побоища с кавказцами в Волгодонске.