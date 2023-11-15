Андрей Воробьев: Каждому добровольцу полка Московской области выплатят 1 млн рублей

Posted Вчера, 18:23
Published Вчера, 18:23
Modified Вчера, 18:24
Updated Вчера, 18:24
В состав подразделения войдут более 2 тысяч офицеров, прапорщиков и рядовых.
Помимо указанной выплаты, добровольцам также будут доступны такие льготы, как кредитные каникулы, освобождение от уплаты имущественного налога, приостановление по судебным делам и сохранение рабочего места на период службы.
С целью контроля процесса комплектования нового подразделения губернатор Подмосковья посетил воинскую часть вместе с генерал-лейтенантом, заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками РФ Александром Матовниковым и военкомом Московской области Алексеем Астаховым. Об этом пишет riamo.ru.
Андрей Воробьев рассказал, что задача заключается в формировании боеспособного подразделения для качественного выполнения боевых задач. Он отметил, что в данный момент ведется серьезная и активная подготовка. Губернатор сообщил, что ранее регион также оказывал поддержку ВС РФ, но полк Московской области находится на особом контроле. Это касается как доукомплектования, так и постоянного взаимодействия, включающего бесперебойную связь с командиром подразделения. По словам Андрея Воробьева, пристальное внимание региональных властей направлено и на семьи бойцов, с которыми нужно находиться в постоянном диалоге.
В настоящее время добровольцы полка проходят первоначальную подготовку на территории Московской области. Занятия проводят инструкторы с реальным боевым опытом. Помимо мотострелковой части в регионе, некоторые добровольцы проходят подготовку в учебных центрах, в частности это механики и артиллеристы.
По окончании комплектования в Подмосковье бойцы будут направлены на полигон для проведения учений с тяжелой техникой и вооружением.
Когда боевое слаживание будет завершено, полк Московской области направят в зону СВО для выполнения боевых задач.
Пополнить ряды подразделения можно, оставив заявку на сайте контрактмо.рф или с помощью бота Telegram @contractMObot. Консультации предоставляются по телефону горячей линии +7 (495) 990-77-77.