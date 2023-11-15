Андрей Воробьев: Каждому добровольцу полка Московской области выплатят 1 млн рублей

Андрей Воробьев рассказал, что задача заключается в формировании боеспособного подразделения для качественного выполнения боевых задач. Он отметил, что в данный момент ведется серьезная и активная подготовка. Губернатор сообщил, что ранее регион также оказывал поддержку ВС РФ, но полк Московской области находится на особом контроле. Это касается как доукомплектования, так и постоянного взаимодействия, включающего бесперебойную связь с командиром подразделения. По словам Андрея Воробьева, пристальное внимание региональных властей направлено и на семьи бойцов, с которыми нужно находиться в постоянном диалоге.