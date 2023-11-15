Более 6 тысяч вакансий в сфере промышленности и науки открыто в Ростовской области

Уникальность Центра переподготовки заключается в том, что он работает по новой модели «Учись сейчас — плати потом». То есть человек сначала бесплатно получает новую профессию, потом мы помогаем ему трудоустроиться, и только после этого он начинает оплачивать свое обучение — без процентов и переплат. Центр решает стратегические для страны задачи — обеспечивает массовый приток новых специалистов в критически важные отрасли экономики, — сказал президент Корпорации «Синергия» Вадим Лобов.