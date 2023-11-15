Более 6 тысяч вакансий в сфере промышленности и науки открыто в Ростовской области

Posted Вчера, 06:08
Published Вчера, 06:08
Modified Вчера, 06:12
Updated Вчера, 06:12
В Ростовской области каждый месяц публикуется более 22 тысяч активных вакансий. Из них около 14 тысяч — в донской столице. С начала 2023 года в сфере строительства и недвижимости число рабочих предложений выросло на 36%, а в сфере транспорта и логистики — на 16%. Такие данные предоставил Центр переподготовки Университета «Синергия».
На фоне дефицита кадров в регионе соискателям готовы предоставлять более гибкие условия труда и повышать заработную плату, отмечают эксперты. Однако для большинства вакансий необходимо профильное образование или соответствующая переподготовка. Особенно процедура переобучения важна для таких бурно растущих направлений, как IT- и digital. В этих сферах постоянно появляются новые цифровые профессии, а объем задач и требования к квалификации сотрудников растут.
Так, например, в Центре переподготовки Университета «Синергия» запущена программа переобучения по 50 различным профессиям, среди которых интернет-маркетолог, веб-дизайнер и менеджер по управлению персоналом. После обучения выпускникам помогают с трудоустройством.
Уникальность Центра переподготовки заключается в том, что он работает по новой модели «Учись сейчас — плати потом». То есть человек сначала бесплатно получает новую профессию, потом мы помогаем ему трудоустроиться, и только после этого он начинает оплачивать свое обучение — без процентов и переплат. Центр решает стратегические для страны задачи — обеспечивает массовый приток новых специалистов в критически важные отрасли экономики, — сказал президент Корпорации «Синергия» Вадим Лобов.
По состоянию на октябрь 2023 года численность трудоспособного населения в Ростовской области составляет 2,225 млн человек, 2,156 млн из которых — работают. В регионе действует господдержка предприятий и граждан для снижения негативных последствий в экономике и на рынке труда. Также здесь реализуется программа оплачиваемых общественных работ для жителей, зарегистрированных в центрах занятости населения, и субсидирование найма.