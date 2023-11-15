Бюджет в Ростовской области на 2024 год останется дефицитным

Posted Вчера, 06:26
Published Вчера, 06:26
Modified Вчера, 06:28
Updated Вчера, 06:28
Доходы окажутся на 12 миллиардов больше, чем в первоначальном варианте бюджета. Расходы составляют 300,3 миллиарда рублей с темпом роста 107,4%.
В региональном парламенте рассказали, что бюджет сохранит социальную направленность. Дело в том, что более 33% населения региона получает соцпомощь.
«В следующем году на эти цели планируется направить 78 миллиардов рублей. Большое количество средств пойдет на сферу образования», — говорится в публикации.
Ранее стало известно, что в Ростове потратят 59 миллионов на закупку уличных украшений к Новому году.