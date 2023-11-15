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Posted Вчера, 06:26

Published Вчера, 06:26

Modified Вчера, 06:28

Updated Вчера, 06:28

Бюджет в Ростовской области на 2024 год останется дефицитным

Бюджет в Ростовской области на 2024 год останется дефицитным

15 ноября 2023, 06:26
Фото: Midjourney
Бюджет в Ростовской области на 2024 год останется дефицитным
В Ростовской области доходы регионального бюджета в 2024 году окажутся на уровне 285 миллиардов рублей, а расходы составят 300 миллиардов, сообщили в Заксобрании региона.

Доходы окажутся на 12 миллиардов больше, чем в первоначальном варианте бюджета. Расходы составляют 300,3 миллиарда рублей с темпом роста 107,4%.

В региональном парламенте рассказали, что бюджет сохранит социальную направленность. Дело в том, что более 33% населения региона получает соцпомощь.

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«В следующем году на эти цели планируется направить 78 миллиардов рублей. Большое количество средств пойдет на сферу образования», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что в Ростове потратят 59 миллионов на закупку уличных украшений к Новому году.

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