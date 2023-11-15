Четырех пострадавших в ДТП чиновников госпитализировали в Ростовской области

Posted Вчера, 11:17
Published Вчера, 11:17
Modified Вчера, 12:07
Updated Вчера, 12:07
В Неклиновском районе столкнулись легковой автомобиль Lada и микроавтобус Ford, который опрокинулся от удара. Различные травмы получили девять человек.
Теперь в Минздраве региона рассказали Interfax, что после аварии в БСМП Таганрога осмотрели 11 человек. После этого медики приняли решение госпитализировать четверых.
«Их состояние оценивают как средней степени тяжести. Остальным назначили амбулаторное лечение», — говорится в публикации.
По некоторым данным, в микроавтобусе были сотрудники Контрольно-счетной палаты региона, которые находились в командировке. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.