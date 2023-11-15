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Posted Вчера, 11:17

Published Вчера, 11:17

Modified Вчера, 12:07

Updated Вчера, 12:07

Четырех пострадавших в ДТП чиновников госпитализировали в Ростовской области

Четырех пострадавших в ДТП чиновников госпитализировали в Ростовской области

15 ноября 2023, 11:17
Фото: 1MI
В Ростовской области госпитализировали четырех человек, ставших участниками аварии с микроавтобусом, сообщили в региональном Минздраве.

В Неклиновском районе столкнулись легковой автомобиль Lada и микроавтобус Ford, который опрокинулся от удара. Различные травмы получили девять человек.

Теперь в Минздраве региона рассказали Interfax, что после аварии в БСМП Таганрога осмотрели 11 человек. После этого медики приняли решение госпитализировать четверых.

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«Их состояние оценивают как средней степени тяжести. Остальным назначили амбулаторное лечение», — говорится в публикации.

По некоторым данным, в микроавтобусе были сотрудники Контрольно-счетной палаты региона, которые находились в командировке. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Таганрог#Авария#Последние новости Ростова на сегодня#БСМП#Госпитализация#Контрольно-счетная палата
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