Чиновники разбились в ДТП, а дончанина пыталась задушить щитовидка: новости 15 ноября

Сейчас геомагнитное поле Земли находится в спокойном состоянии, на уровне двух баллов. С вечера 21 ноября активность поднимется до четырех баллов из пяти максимальных. Следующий всплеск произойдет 23 ноября. После пика магнитная буря утихнет на один балл, а концу ноября значения вернутся к норме.