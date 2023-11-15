Чиновники разбились в ДТП, а дончанина пыталась задушить щитовидка: новости 15 ноября

Posted Вчера, 16:03
Published Вчера, 16:03
Modified Вчера, 16:05
Updated Вчера, 16:05
Ростовские врачи спасли 34-летнего мужчину, страдавшего из-за огромной щитовидной железы. К медикам ростовчанин обратился с жалобами на затрудненное дыхание, слабость и сонливость.
Во время обследования у пациента выявили гигантскую щитовидную железу. Ее размер был в десять раз больше нормы. Она обволакивала трахею и грозила пациенту удушьем.
Мужчине решили провести операцию. Целью медиков было уменьшение щитовидной железы до нормальных размеров. В операции медики использовали электроножи, гармонически скальпель для разрезания и прижигания тканей и электрокоагуляционное оборудование.
Хирургическое вмешательство прошло успешно, сейчас ростовчанин идет на поправку.
Ученые спрогнозировали в Ростовской области мощную магнитную бурю. Она продлится в регионе неделю — с 21 по 28 ноября.
Сейчас геомагнитное поле Земли находится в спокойном состоянии, на уровне двух баллов. С вечера 21 ноября активность поднимется до четырех баллов из пяти максимальных. Следующий всплеск произойдет 23 ноября. После пика магнитная буря утихнет на один балл, а концу ноября значения вернутся к норме.
Сегодня утром авария произошла на трассе в Неклиновском районе. Там микроавтобус Ford столкнулся с легковушкой LADA Vesta, последняя пыталась неудачно совершить обгон.
В ДТП пострадали девять человек, им оказывается помощь медиков. У участников происшествия зафиксированы переломы и ссадины.
Сообщается, что в салоне микроавтобуса находились сотрудники Контрольно-счетной палаты региона, которых отправили в командировку. Выбираться из транспортного средства им пришлось через крышу.
По предварительной версии, ДТП произошло из-за того, что водитель микроавтобуса не выполнил требования дорожного знака, запрещающего поворот налево запрещен. Из-за этого произошло столкновение с LADA, которая совершала обгон.