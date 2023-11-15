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Posted Вчера, 13:26

Published Вчера, 13:26

Modified Вчера, 13:28

Updated Вчера, 13:28

Минприроды Ростовской области не нашло мертвых птиц у Цимлянского водохранилища

Чиновники в Ростовской области не нашли мертвых птиц у Цимлянского водохранилища

15 ноября 2023, 13:26
Фото: 1MI
Минприроды Ростовской области не нашло мертвых птиц у Цимлянского водохранилища
Сотрудники министерства природы Ростовской области проверили информацию о массовой гибели птиц в районе Цимлянского водохранилища, сообщила пресс-служба ведомства.

Жители Ростовской области сообщили о десятках мертвых птиц на берегу Цимлянского водохранилища. Трупы стали находить 14 ноября. Мертвые птицы также появились и на улицах самого Цимлянска. Местные жители обращали внимание, что сам пляж рядом с водохранилищем был переполнен мусором.

Мертвые птицы на берегу Цимлянского водохранилища Мертвые птицы на берегу Цимлянского водохранилища
Мертвые птицы на берегу Цимлянского водохранилища Мертвые птицы на берегу Цимлянского водохранилища
Мертвые птицы на берегу Цимлянского водохранилища
Фото: Социальные сети

В министерстве природы заявили, что выезжали на место. Их сопровождали специалисты Волгодонской межрайонной станции по борьбе с болезнями животных. Однако мертвых птиц столько внушительная инспекция не разглядела.

«В ходе обследования береговой линии Цимлянского пляжа мертвых особей птиц обнаружено не было», — заключили чиновники.

Ранее эколог рассказал RostovGazeta, как решить проблему с загрязнением водоемов в Ростовской области.

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