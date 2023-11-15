Чиновники в Ростовской области не нашли мертвых птиц у Цимлянского водохранилища

Жители Ростовской области сообщили о десятках мертвых птиц на берегу Цимлянского водохранилища. Трупы стали находить 14 ноября. Мертвые птицы также появились и на улицах самого Цимлянска. Местные жители обращали внимание, что сам пляж рядом с водохранилищем был переполнен мусором.