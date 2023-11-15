Чиновники в Ростовской области не нашли мертвых птиц у Цимлянского водохранилища

Posted Вчера, 13:26
Published Вчера, 13:26
Modified Вчера, 13:28
Updated Вчера, 13:28
Жители Ростовской области сообщили о десятках мертвых птиц на берегу Цимлянского водохранилища. Трупы стали находить 14 ноября. Мертвые птицы также появились и на улицах самого Цимлянска. Местные жители обращали внимание, что сам пляж рядом с водохранилищем был переполнен мусором.
В министерстве природы заявили, что выезжали на место. Их сопровождали специалисты Волгодонской межрайонной станции по борьбе с болезнями животных. Однако мертвых птиц столько внушительная инспекция не разглядела.
«В ходе обследования береговой линии Цимлянского пляжа мертвых особей птиц обнаружено не было», — заключили чиновники.
Ранее эколог рассказал RostovGazeta, как решить проблему с загрязнением водоемов в Ростовской области.