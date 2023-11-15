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Posted Вчера, 16:20

Published Вчера, 16:20

Modified Вчера, 16:22

Updated Вчера, 16:22

Депутат Оськина рассказала, как ростовчане добились сохранения участка земли в роще СКА

Депутат Оськина рассказала, как ростовчане добились сохранения рощи СКА

15 ноября 2023, 16:20
Фото: 1MI
Депутат Оськина рассказала, как ростовчане добились сохранения участка земли в роще СКА
Депутат Наталья Оськина сообщила корреспонденту RostovGazeta о том, что сегодня прошло беспрецедентное судебное заседание по участку земли в роще СКА. Жителям города удалось сохранить рощу от вырубки и застройки.

Депутат рассказывает, что сегодня на суде присутствовало более 150 истцов — жителей донской столицы. Ростовчане выступали за то, чтобы возвратить участок рощи СКА в состав городских лесов, сохранив его от вырубки и застройки.

«Судья задавала много вопросов представителям местных ведомств. А они так и не смогли предоставить документы, доказывающие законность появления участка земли под строительство в роще СКА», — отмечает Наталья Оськина.

Собеседница подчеркивает, что Ростовский областной суд отменил решение Ленинского районного суда, который ранее отказался возвращать участок рощи в зону городских лесов. Областной суд признал незаконным формирование спорного участка в роще СКА. Иск горожан суд удовлетворил в полном объеме.

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«В очередной раз была доказана безалаберность или какая-то мошенническая схема, которая существовала в Ростове. Основной беспредел с земельными участками у нас творился в 2016–2018 годах. Именно тогда по всему городу появлялись самострои. Полагаю, что оттуда тянутся и нынешние проблемы на улице Зеленой. И очень жаль, что работу чиновников выполнили сегодня жители города», — резюмирует депутат.

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