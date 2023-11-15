Депутат Оськина рассказала, как ростовчане добились сохранения рощи СКА

Posted Вчера, 16:20
Published Вчера, 16:20
Modified Вчера, 16:22
Updated Вчера, 16:22
Депутат рассказывает, что сегодня на суде присутствовало более 150 истцов — жителей донской столицы. Ростовчане выступали за то, чтобы возвратить участок рощи СКА в состав городских лесов, сохранив его от вырубки и застройки.
«Судья задавала много вопросов представителям местных ведомств. А они так и не смогли предоставить документы, доказывающие законность появления участка земли под строительство в роще СКА», — отмечает Наталья Оськина.
Собеседница подчеркивает, что Ростовский областной суд отменил решение Ленинского районного суда, который ранее отказался возвращать участок рощи в зону городских лесов. Областной суд признал незаконным формирование спорного участка в роще СКА. Иск горожан суд удовлетворил в полном объеме.
«В очередной раз была доказана безалаберность или какая-то мошенническая схема, которая существовала в Ростове. Основной беспредел с земельными участками у нас творился в 2016–2018 годах. Именно тогда по всему городу появлялись самострои. Полагаю, что оттуда тянутся и нынешние проблемы на улице Зеленой. И очень жаль, что работу чиновников выполнили сегодня жители города», — резюмирует депутат.