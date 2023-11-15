Депутат Оськина рассказала, как ростовчане добились сохранения рощи СКА

«В очередной раз была доказана безалаберность или какая-то мошенническая схема, которая существовала в Ростове. Основной беспредел с земельными участками у нас творился в 2016–2018 годах. Именно тогда по всему городу появлялись самострои. Полагаю, что оттуда тянутся и нынешние проблемы на улице Зеленой. И очень жаль, что работу чиновников выполнили сегодня жители города», — резюмирует депутат.