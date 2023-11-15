Диетолог рассказала о недостатках «быстрой лапши»

Лапша быстрого приготовления готовится из муки высшего сорта — это рафинированные углеводы. В них не содержатся пищевые волокна, витамины и минералы, поэтому они не насыщают организм на долгое время. Более того, входящие в состав лапши специи стимулируют аппетит, при том, что могут и не причинять вред здоровью. В результате лапша быстрого приготовления может не полностью утолить голод, добавила Круглова.