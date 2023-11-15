Диетолог рассказала о недостатках «быстрой лапши»

Posted Вчера, 09:21
Published Вчера, 09:21
Modified Вчера, 09:22
Updated Вчера, 09:22
По сообщению NEWS.ru, диетолог Наталья Круглова рассказала, что в состав лапши быстрого приготовления входят специи, который усиливают аппетит. По этой причине данный продукт не утоляет голод. Эксперт отметила, что такая лапша не насыщает организм на длительный срок, поскольку является быстрыми углеводами. Также эксперт подчеркнула, что быстрая лапша почти не содержит витаминов и минеральных веществ.
Лапша быстрого приготовления готовится из муки высшего сорта — это рафинированные углеводы. В них не содержатся пищевые волокна, витамины и минералы, поэтому они не насыщают организм на долгое время. Более того, входящие в состав лапши специи стимулируют аппетит, при том, что могут и не причинять вред здоровью. В результате лапша быстрого приготовления может не полностью утолить голод, добавила Круглова.