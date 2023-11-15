Диетолог Соломатина назвала сладости, которые очень опасны для здоровья

Posted Вчера, 04:37
Published Вчера, 04:37
Modified Вчера, 04:47
Updated Вчера, 04:47
По словам эксперта, эти лакомства содержат большое количество ароматизаторов и сахара, но мало шоколада. В вафлях, например, немало трансжиров, которые разрушают клеточные мембраны. Леденцы и карамель в свою очередь состоят преимущественно из сахара. Трансжиры и сахар приводят к засахариванию белка, что мешает ему выполнять свои функции и нарушает обменные процессы в организме.
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