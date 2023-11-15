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Posted Вчера, 04:37

Published Вчера, 04:37

Modified Вчера, 04:47

Updated Вчера, 04:47

Диетолог Соломатина назвала сладости, которые очень опасны для здоровья

Диетолог Соломатина назвала сладости, которые очень опасны для здоровья

15 ноября 2023, 04:37
Фото: Midjourney
Одними из самых опасных сладостей для нашего здоровья являются вафли, карамель и батончики. Об этом сообщила врач-диетолог Елена Соломатина в интервью «Москве 24».

По словам эксперта, эти лакомства содержат большое количество ароматизаторов и сахара, но мало шоколада. В вафлях, например, немало трансжиров, которые разрушают клеточные мембраны. Леденцы и карамель в свою очередь состоят преимущественно из сахара. Трансжиры и сахар приводят к засахариванию белка, что мешает ему выполнять свои функции и нарушает обменные процессы в организме.

Эксперт рассказала, что в результате сердечно-сосудистая система страдает: повышается уровень холестерина, образуются бляшки, возможны инсульты и инфаркты.

Бороться с зависимостью от сладкого можно различными способами. Рекомендуется заменить привычные сладости на полезные. Например, можно выбрать натуральный мармелад.

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