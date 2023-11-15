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Posted Вчера, 10:30

Published Вчера, 10:30

Modified Вчера, 10:32

Updated Вчера, 10:32

Дочь экс-мэра Ростова Ольгу Чернышеву во второй раз хотят признать банкротом

Дочь экс-мэра Ростова Ольгу Чернышеву во второй раз хотят признать банкротом

15 ноября 2023, 10:30
Фото: Midjourney
Дочь экс-мэра Ростова Ольгу Чернышеву во второй раз хотят признать банкротом
В Ростовской области дочь бывшего мэра Ростова Ольгу Чернышеву вновь хотят признать банкротом из-за долгов, данные об этом появились в картотеке арбитражного суда.

В конце сентября в Арбитражный суд Ростовской области поступило заявление от предпринимателя Нины Ивановой, которая потребовала признать банкротом своего должника — Ольгу Чернышеву.

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Истец попросила утвердить финансового управляющего из числа членов Ассоциация «Межрегиональная Саморегулируемая Организация Профессиональных Арбитражных Управляющих», чтобы начать производство по делу. Заявление приняли в рассмотрению, первое заседание должно состояться уже 7 декабря 2024 года. К этому времени ответчице нужно будет подготовить крупный пакет документов, включающий полные данные об ее адресе регистрации, счетах, имуществе, судимости, семейном положении и ряд другой информации.

Хотя в самом исковом заявлении сумма требований Ивановой к Чернышевой не указана на сайте ФССП за Ольгой Чернышевой с той же датой рождения закреплена задолженность на сумму более 19 миллионов рублей.

Фото: fssp.gov.ru/iss/ip

Ранее Ольга Чернышева получила три года условно за преднамеренное банкротство, нанесшее ущерб общей суммой 136 миллионов рублей.

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