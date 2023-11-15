Дочь экс-мэра Ростова Ольгу Чернышеву во второй раз хотят признать банкротом

Истец попросила утвердить финансового управляющего из числа членов Ассоциация «Межрегиональная Саморегулируемая Организация Профессиональных Арбитражных Управляющих», чтобы начать производство по делу. Заявление приняли в рассмотрению, первое заседание должно состояться уже 7 декабря 2024 года. К этому времени ответчице нужно будет подготовить крупный пакет документов, включающий полные данные об ее адресе регистрации, счетах, имуществе, судимости, семейном положении и ряд другой информации.