Дочь экс-мэра Ростова Ольгу Чернышеву во второй раз хотят признать банкротом

Posted Вчера, 10:30
Published Вчера, 10:30
Modified Вчера, 10:32
Updated Вчера, 10:32
В конце сентября в Арбитражный суд Ростовской области поступило заявление от предпринимателя Нины Ивановой, которая потребовала признать банкротом своего должника — Ольгу Чернышеву.
Истец попросила утвердить финансового управляющего из числа членов Ассоциация «Межрегиональная Саморегулируемая Организация Профессиональных Арбитражных Управляющих», чтобы начать производство по делу. Заявление приняли в рассмотрению, первое заседание должно состояться уже 7 декабря 2024 года. К этому времени ответчице нужно будет подготовить крупный пакет документов, включающий полные данные об ее адресе регистрации, счетах, имуществе, судимости, семейном положении и ряд другой информации.
Хотя в самом исковом заявлении сумма требований Ивановой к Чернышевой не указана на сайте ФССП за Ольгой Чернышевой с той же датой рождения закреплена задолженность на сумму более 19 миллионов рублей.
Ранее Ольга Чернышева получила три года условно за преднамеренное банкротство, нанесшее ущерб общей суммой 136 миллионов рублей.