rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 07:27

Published Вчера, 07:27

Modified Вчера, 07:29

Updated Вчера, 07:29

Жителям в Ростовской области рассказали, как правильно хранить лук

Эксперт раскрыл самый надежный способ хранения лука

15 ноября 2023, 07:27
Фото: 1MI
Жителям в Ростовской области рассказали, как правильно хранить лук

Жителям в Ростовской области рассказали, как правильно хранить лук

Лук при правильном хранении может пролежать до весны, но нужно знать несколько нюансов, сообщила представитель Россельхозцентра Людмила Фадеева.

Как хранить лук

Чтобы сохранить луковицы, необходимо их проверить, избавившись от сухих листьев и корней, а также отсортировать их. Для хранения подходят только крепкие луковицы без повреждений и признаков болезней или порчи от вредителей. Надо отметить, что срок хранения зависит от сорта.

Например, поздние сорта репчатого лука могут пролежать до апреля-мая. Желтые сорта обычно хранятся дольше, чем красные и белые.

Диетолог Соломатина назвала сладости, которые очень опасны для здоровья
Узнать подробнее

«Наше время» со ссылкой на слова эксперта пишет, что существует несколько способов хранения. Самый простой и надежный — это хранение лука при комнатной температуре 20-24 ° C и относительной влажности воздуха 60-70%. Однако холодильник здесь не подходит, так как его температура (4-6 ° C) вызывает конденсацию на поверхности луковиц, что может привести к их скорой порче. Хорошо высушенный лук можно хранить в ящиках или корзинах.

Как нельзя хранить лук

Низкие температуры могут негативно сказаться на хранении луковых головок. Дело в том, что крахмал в головках превращается в сахар, что способствует разложению и появлению гнили.

Также следует избегать хранения лука в целлофановых пакетах, так как это может привести к образованию конденсата.

Важно помнить, что лук не рекомендуется хранить вместе с картофелем, который может выделять газы, а они оказывают негативное воздействие на репчатый лук.

Ранее диетолог Соломатина назвала сладости, которые очень опасны для здоровья.

Читайте также:
Диетолог Соломатина назвала сладости, которые очень опасны для здоровьяНазваны три необычных продукта для укрепления иммунитетаНазвана неочевидная польза орехов
#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Температура#Влажность#Картофель#Лук
Подпишитесь
Мужчины начали массово уходить в декрет в Ростовской области
Сегодня, 13:01
Судьям и силовикам решили не поднимать зарплату в Ростовской области в 2024 году
Сегодня, 13:28
Власти в Ростовской области потратят 1,5 млн рублей на букеты
Сегодня, 13:32
Саперы из Ростовской области обезвредили более 800 снарядов на территории Донбасса
Сегодня, 12:23
В Ростовской области выжила женщина, которую переехали две машины
Сегодня, 11:30
Владелица участка объяснила, зачем уничтожались деревья на Зеленой в Ростове
Сегодня, 11:29