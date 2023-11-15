Эксперт раскрыл самый надежный способ хранения лука

Posted Вчера, 07:27
Published Вчера, 07:27
Modified Вчера, 07:29
Updated Вчера, 07:29
Чтобы сохранить луковицы, необходимо их проверить, избавившись от сухих листьев и корней, а также отсортировать их. Для хранения подходят только крепкие луковицы без повреждений и признаков болезней или порчи от вредителей. Надо отметить, что срок хранения зависит от сорта.
Например, поздние сорта репчатого лука могут пролежать до апреля-мая. Желтые сорта обычно хранятся дольше, чем красные и белые.
«Наше время» со ссылкой на слова эксперта пишет, что существует несколько способов хранения. Самый простой и надежный — это хранение лука при комнатной температуре 20-24 ° C и относительной влажности воздуха 60-70%. Однако холодильник здесь не подходит, так как его температура (4-6 ° C) вызывает конденсацию на поверхности луковиц, что может привести к их скорой порче. Хорошо высушенный лук можно хранить в ящиках или корзинах.
Низкие температуры могут негативно сказаться на хранении луковых головок. Дело в том, что крахмал в головках превращается в сахар, что способствует разложению и появлению гнили.
Также следует избегать хранения лука в целлофановых пакетах, так как это может привести к образованию конденсата.
Важно помнить, что лук не рекомендуется хранить вместе с картофелем, который может выделять газы, а они оказывают негативное воздействие на репчатый лук.
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