Эксперт раскрыл самый надежный способ хранения лука

«Наше время» со ссылкой на слова эксперта пишет, что существует несколько способов хранения. Самый простой и надежный — это хранение лука при комнатной температуре 20-24 ° C и относительной влажности воздуха 60-70%. Однако холодильник здесь не подходит, так как его температура (4-6 ° C) вызывает конденсацию на поверхности луковиц, что может привести к их скорой порче. Хорошо высушенный лук можно хранить в ящиках или корзинах.